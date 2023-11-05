Зеленский анонсировал изменение стратегии: Военные придумывают планы, чтобы быстрее продвигаться

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает изменения в своей военной стратегии и снова повторил, что война не зашла в тупик.

Источник: Зеленский в интервью программе "Встреча с прессой" на телеканале NBC News

Детали: Президент отметил, что Украина рассматривает возможность изменения своей стратегии.

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Прямая речь: "Наши военные придумывают различные планы, различные операции для того, чтобы быстрее продвигаться вперед и нанести неожиданный удар по Российской Федерации...

Они (россияне - ред.) думали, что поставят нам мат, но этого не произошло... Я не думаю, что это патовая ситуация".

Детали: Зеленский признал, что прогресс Украины в войне был медленным, и что "есть усталость" от длительного конфликта. Но он настаивает на том, что украинские военные "все еще более мотивированы, чем любые россияне, которые пришли в Украину, чтобы убивать нас".

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Комментируя информацию NBC News о том, что чиновники из Соединенных Штатов и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией, Зеленский сказал: "Много разных голосов вокруг нас. Я слышал много разных голосов и эмоций без конкретных предложений. Но на сегодня я не имею никаких отношений с Россией, и они знают мою позицию, это позиция моей страны, нашего народа - мы не хотим вести никакого диалога с террористами. ...Я не готов говорить с террористами, потому что их слово ничего не стоит. Мы не можем доверять террористам, потому что террористы всегда возвращаются".

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