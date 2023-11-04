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Зеленский: Ситуация на фронте не патовая, переговоров и уступок не будет

Катерина ТищенкоСуббота, 4 ноября 2023, 14:48
Зеленский: Ситуация на фронте не патовая, переговоров и уступок не будет
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский не считает ситуацию на фронте патовой и заявляет, что Украина не будет вести переговоры с Россией.

Источник: Зеленський в субботу на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает "Интерфакс-Украина"

Детали: Комментируя статью в журнале "The Economist" главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация на фронте зашла в тупик, Зеленский заявил, что ситуация не является патовой.

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Прямая речь: "Это не патовая ситуация. Россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. Просто бросать, как Россия бросает словно мясо своих людей, никто не хочет…

Как побороть это? F-16, надо ждать, когда ребята научатся, когда они вернутся. Когда на фронте есть ПВО, военные идут вперед, используют технику".

Больше деталей: Зеленский напомнил, что в прошлом году все считали, что мы в патовой ситуации.

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"Несколько военных хитростей, и вы помните, Харьковский регион был освобожден", - сказал он.

"Мы не имеем права опускать руки. Какая альтернатива? Что, надо отдать треть нашего государства? Это же будет только начало. Мы же знаем, что такое замороженный конфликт, мы же для себя сделали выводы", - сказал Зеленский.

"Надо больше работать с партнерами по ПВО, разблокировать небо, дать возможность нашим бойцам провести наступательные действия", - добавил он.

Президент также опроверг информацию о давлении на него со стороны партнеров с целью перейти к переговорам с Россией.

Прямая речь: "Все знают мое отношение, которое совпадает с отношением украинского общества. Никто не давит на меня сегодня. Все это было с начала войны и до войны. На сегодня никто не давит из лидеров ЕС, Соединенных Штатов...

Чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривали и что-то ей отдавали – не будет такого".

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Темы: ЗеленскийвойнапереговорыЗалужный
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