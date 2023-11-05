Зеленский о 128-й бригаде: Трагедии можно было избежать

Президент Владимир Зеленский заявил, что трагедии с массовой гибелью воинов 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области можно было избежать.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Прежде всего относительно российского удара по воинам 128-й горно-штурмовой бригады, который произошел в Запорожской области.

Мои соболезнования всем родным и близким погибших воинов! Это трагедия, которой можно было избежать.

Министр обороны Умеров доложил мне о мерах, которые приняты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, кто конкретно и какие распоряжения давал. По факту трагедии было зарегистрировано также уголовное производство. Продолжается соответствующее расследование.

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Главное – установить полную правду о том, что произошло, и больше не допустить подобного. Каждый военный в зоне боевых действий – в зоне дострела и аэроразведки врага – знает, как надо вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности".

Детали: Президент подчеркнул, что сейчас расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.

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