Зеленский о 128-й бригаде: Трагедии можно было избежать
Президент Владимир Зеленский заявил, что трагедии с массовой гибелью воинов 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области можно было избежать.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Прежде всего относительно российского удара по воинам 128-й горно-штурмовой бригады, который произошел в Запорожской области.
Мои соболезнования всем родным и близким погибших воинов! Это трагедия, которой можно было избежать.
Министр обороны Умеров доложил мне о мерах, которые приняты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, кто конкретно и какие распоряжения давал. По факту трагедии было зарегистрировано также уголовное производство. Продолжается соответствующее расследование.
Главное – установить полную правду о том, что произошло, и больше не допустить подобного. Каждый военный в зоне боевых действий – в зоне дострела и аэроразведки врага – знает, как надо вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности".
Детали: Президент подчеркнул, что сейчас расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.
Предыстория:
- Россия, по данным источников УП, ударила по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в прифронтовом селе Запорожской области в 10 утра 3 ноября. Речь может идти о более чем 20 погибших. Военных, вероятно, собрали в одном месте, чтобы наградить в честь Дня артиллерии.
- Министр обороны Рустем Умеров вечером 4 ноября поручил Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии.
- В Закарпатской области объявили трехдневный траур из-за массовой гибели бойцов 128 бригады, по которым попала Россия вероятно во время праздничного награждения.