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Суд отказался взять под стражу Микитася: экс-нардеп будет под домашним арестом

Станислав ПогориловПонедельник, 6 ноября 2023, 11:36
Суд отказался взять под стражу Микитася: экс-нардеп будет под домашним арестом
Максим Микитась, фото: "Суспільне"

Высший антикоррупционный суд отправил под домашний арест бывшего нардепа и застройщика Максима Микитася, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии и Минобороны на миллионы гривен.

Источник: "Суспільне"ЦПК

Дословно: "Следственный судья ВАКС Олег Ткаченко отказался применять СИЗО для подозреваемого экс-нардепа Макисма Микитася. Прокурор САП просил взять экс-нардепа под стражу с альтернативой залогом в 134 млн грн".

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Детали: Сообщается, что судья применил для Микитася только круглосуточный домашний арест.

Дополнительно к Микитасю судья применил следующие обязанности: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении места жительства и работы, не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми, сдать загранпаспорта и носить браслет.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В 2019 году НАБУ объявило о подозрении Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн.
  • В 2020 году Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве.
  • Также в 2020 году НАБУ сообщило Микитасю о подозрении по факту того, что в 2017 году подразделение НАЭК "Энергоатом" заключило договор на 929 млн грн с подконтрольной ему компанией, за что чиновник госпредприятия получил квартиры.
  • В 2022 году Микитасю сообщили о подозрении в предложении предоставления неправомерной выгоды в особо крупном размере (22 млн евро за возможность строить метро в городе Днепр).
  • 25 октября 2023 года Микитасю объявили о подозрении в завладении 307 миллионов грн Минобороны при строительстве складов в 2018 году.

Темы: Микитасьсудкоррупция
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