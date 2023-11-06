Суд отказался взять под стражу Микитася: экс-нардеп будет под домашним арестом

Высший антикоррупционный суд отправил под домашний арест бывшего нардепа и застройщика Максима Микитася, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии и Минобороны на миллионы гривен.

Источник: "Суспільне", ЦПК

Дословно: "Следственный судья ВАКС Олег Ткаченко отказался применять СИЗО для подозреваемого экс-нардепа Макисма Микитася. Прокурор САП просил взять экс-нардепа под стражу с альтернативой залогом в 134 млн грн".

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Детали: Сообщается, что судья применил для Микитася только круглосуточный домашний арест.

Дополнительно к Микитасю судья применил следующие обязанности: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении места жительства и работы, не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми, сдать загранпаспорта и носить браслет.

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