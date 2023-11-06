Суд отказался взять под стражу Микитася: экс-нардеп будет под домашним арестом
Высший антикоррупционный суд отправил под домашний арест бывшего нардепа и застройщика Максима Микитася, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии и Минобороны на миллионы гривен.
Источник: "Суспільне", ЦПК
Дословно: "Следственный судья ВАКС Олег Ткаченко отказался применять СИЗО для подозреваемого экс-нардепа Макисма Микитася. Прокурор САП просил взять экс-нардепа под стражу с альтернативой залогом в 134 млн грн".
Детали: Сообщается, что судья применил для Микитася только круглосуточный домашний арест.
Дополнительно к Микитасю судья применил следующие обязанности: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении места жительства и работы, не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми, сдать загранпаспорта и носить браслет.
Предыстория:
- В 2019 году НАБУ объявило о подозрении Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн.
- В 2020 году Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве.
- Также в 2020 году НАБУ сообщило Микитасю о подозрении по факту того, что в 2017 году подразделение НАЭК "Энергоатом" заключило договор на 929 млн грн с подконтрольной ему компанией, за что чиновник госпредприятия получил квартиры.
- В 2022 году Микитасю сообщили о подозрении в предложении предоставления неправомерной выгоды в особо крупном размере (22 млн евро за возможность строить метро в городе Днепр).
- 25 октября 2023 года Микитасю объявили о подозрении в завладении 307 миллионов грн Минобороны при строительстве складов в 2018 году.