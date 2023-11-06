Глава МВД о гибели помощника Залужного: Забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по предварительной информации следствия, майор Геннадий Частяков выдернул кольцо подаренной гранаты, спровоцировав трагический взрыв.

Источник: Клименко в Telegram

Прямая речь: "Трагедия в Чайках начинает обрастать различной информацией из "источников". Поэтому официально сообщаю:

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В результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. Сегодня у погибшего майора Частякова был День рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать боеприпас сыну. Это были гранаты нового западного образца.

Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв".

Детали: Клименко подтвердил, что в квартире полиция нашла еще 5 таких неразорвавшихся гранат. Их отправят на экспертизу.

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По словам министра, полицейские нашли коллегу-военнослужащего, который подарил роковой подарок. Сообщается, что в его кабинете уже провели обыск и изъяли еще 2 аналогичные гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Министр призвал не распространять неофициальную информацию и дождаться официальных выводов следствия. Досудебное расследование продолжается.

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