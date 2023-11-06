Глава МВД о гибели помощника Залужного: Забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по предварительной информации следствия, майор Геннадий Частяков выдернул кольцо подаренной гранаты, спровоцировав трагический взрыв.
Источник: Клименко в Telegram
Прямая речь: "Трагедия в Чайках начинает обрастать различной информацией из "источников". Поэтому официально сообщаю:
В результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. Сегодня у погибшего майора Частякова был День рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать боеприпас сыну. Это были гранаты нового западного образца.
Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв".
Детали: Клименко подтвердил, что в квартире полиция нашла еще 5 таких неразорвавшихся гранат. Их отправят на экспертизу.
По словам министра, полицейские нашли коллегу-военнослужащего, который подарил роковой подарок. Сообщается, что в его кабинете уже провели обыск и изъяли еще 2 аналогичные гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Министр призвал не распространять неофициальную информацию и дождаться официальных выводов следствия. Досудебное расследование продолжается.
Предыстория:
- В понедельник 6 ноября вечером в селе Чайки Киевской области от взрыва гранаты у себя дома погиб 39 летний военный. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Погибший - Геннадий Частяков - работал помощником главнокомандующего Валерия Залужного.1
- Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова при трагических обстоятельствах и выразил соболезнования семье.
- Жена погибшего Частякова говорит, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой. 6 ноября Частяков отмечал день рождения.
- Собеседник УП в Генштабе отмечает, что Частяков заканчивал Военную академию в Одессе и точно знал, как обращаться с гранатой.