В Севастополе работала система ПВО: оккупанты говорят, что уничтожили 9 беспилотников

В ночь на 7 ноября в Севастополе работала система ПВО. По предварительным данным оккупанты якобы сбили 9 и перехватили 8 дронов.

Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram

Детали: По его информации все службы работают в штатном режиме.

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Дополнено в 4.05: Розвожаев сообщил, что в Севастополе отработала система ПВО.

По данным спасателей, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке.

Оперативные службы на месте, идет ликвидация небольшого возгорания.

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Дополнено в 5.07: ПВО России уничтожило 9 и перехватило 8 дронов над Черным морем и Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны России.

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