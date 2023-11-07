В Севастополе работала система ПВО: оккупанты говорят, что уничтожили 9 беспилотников
Вторник, 7 ноября 2023, 03:35
В ночь на 7 ноября в Севастополе работала система ПВО. По предварительным данным оккупанты якобы сбили 9 и перехватили 8 дронов.
Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram
Детали: По его информации все службы работают в штатном режиме.
Реклама:
Дополнено в 4.05: Розвожаев сообщил, что в Севастополе отработала система ПВО.
По данным спасателей, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке.
Оперативные службы на месте, идет ликвидация небольшого возгорания.
ВИДЕО ДНЯ
Дополнено в 5.07: ПВО России уничтожило 9 и перехватило 8 дронов над Черным морем и Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны России.
Предыстория:
- В аннексированном Крыму 4 ноября раздавались взрывы, объявляли воздушную тревогу.
- Позже командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что это украинские пилоты нанесли авиаудары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. Тогда не было известно точно, уничтожен ли корабль.
- После взрывов оккупанты полдня заявляли, якобы "часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков".
- Лишь поздно вечером 4 ноября российское минобороны сообщило, якобы корабль ЧФ РФ, который находился на судостроительном заводе в Керчи, "получил повреждения".
- Утром 5 ноября Олещук подтвердил, что украинские военные потопили один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".