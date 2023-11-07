Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Севастополе работала система ПВО: оккупанты говорят, что уничтожили 9 беспилотников

Алена ИвашкивВторник, 7 ноября 2023, 03:35
В Севастополе работала система ПВО: оккупанты говорят, что уничтожили 9 беспилотников
Карта Google map

В ночь на 7 ноября в Севастополе работала система ПВО. По предварительным данным оккупанты якобы сбили 9 и перехватили 8 дронов.

Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram

Детали: По его информации все службы работают в штатном режиме.

Реклама:

Дополнено в 4.05: Розвожаев сообщил, что в Севастополе отработала система ПВО.

По данным спасателей, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. 

Оперативные службы на месте, идет ликвидация небольшого возгорания.

ВИДЕО ДНЯ

Дополнено в 5.07: ПВО России уничтожило 9 и перехватило 8 дронов над Черным морем и Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны России.

Предыстория:

  • В аннексированном Крыму 4 ноября раздавались взрывы, объявляли воздушную тревогу.
  • Позже командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что это украинские пилоты нанесли авиаудары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. Тогда не было известно точно, уничтожен ли корабль.
  • После взрывов оккупанты полдня заявляли, якобы "часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков".
  • Лишь поздно вечером 4 ноября российское минобороны сообщило, якобы корабль ЧФ РФ, который находился на судостроительном заводе в Керчи, "получил повреждения".
  • Утром 5 ноября Олещук подтвердил, что украинские военные потопили один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".

Темы: КрымСевастополь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
Глава МВД о гибели помощника Залужного: Забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо
Украинские силы расширили контроль на Херсонщине – ISW
Заключенный Гиркин написал письмо о ситуации на фронте – ISW
В Крыму обломки сбитого беспилотника ранили мужчину – оккупационные власти
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: