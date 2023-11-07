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Более 50% венгров считают неприемлемой встречу Орбана с Путиным - опрос

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 7 ноября 2023, 11:14
Более 50% венгров считают неприемлемой встречу Орбана с Путиным - опрос
Виктор Орбан, Владимир Путин, фото: Getty Images

Более половины венгров не одобряют встречу своего премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, свидетельствуют результаты опроса Института Publicus, проведенного по заказу оппозиционного венгерского издания Népszava

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос

Детали: 91% опрошенных слышали, что премьер-министр Виктор Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Людей, которым это не нравится, значительно больше, чем тех, кто не видит ничего плохого в том, что пока европейские лидеры избегают российского президента, который напал на Украину, венгерский премьер-министр ведет с ним переговоры.

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Так, 52% не считают встречу с Путиным приемлемой, тогда как 35% принадлежат к другому лагерю, которые считают ее приемлемой. Отношение к этому вопросу в значительной степени определяется политическими предпочтениями. 13% затруднились ответить на этот вопрос.

Институт Publicus также поинтересовался, в чьих интересах была эта встреча. По мнению 32% респондентов, в интересах Виктора Орбана, поскольку хорошие отношения с Россией важны из-за поставок газа и нефти. Чуть больше людей (33%) считают, что это в интересах обеих сторон, и только 19% думают, что это более важно для Владимира Путина, поскольку венгерское правительство, как член западных альянсов, ценит и легитимизирует военного агрессора Россию.

Во время переговоров с Путиным Орбан назвал вторжение в Украину не войной, а – используя уловку российской пропаганды – "военной операцией". По мнению относительного большинства, 36% респондентов, венгерский премьер сознательно хотел сделать пророссийское заявление, тогда как 23% считают, что он хотел быть только дипломатичным.

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15 % согласились с подходом, что Орбан "осознавал вес своего заявления, но не мог сделать ничего другого". Были и те, кто пришел к выводу, что использование слов не имело никакого значения: правда, таких оказалось немного (9%).

На саммите ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не планирует извиняться за свою встречу с президентом России в Китае и считает свои действия правильными.

Темы: ВенгрияОрбанПутинопрос
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