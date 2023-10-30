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Трамп снова напутал: заявил, что у Венгрии общая граница с Россией

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 30 октября 2023, 15:01
Трамп снова напутал: заявил, что у Венгрии общая граница с Россией
дональд трамп, Getty Images

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже не впервые заявляет, что Венгрия и Россия имеют общую границу.

Источник: Трамп на митинге в штате Айова, сообщает "Европейская правда"

Детали: В воскресенье Трамп выступил перед своими сторонниками, поскольку он продолжает свою предвыборную кампанию по борьбе за еще один президентский срок. Однако речь Трампа показала, что он плохо знает географию Восточной Европы.

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"Виктор Орбан, кто-то когда-либо слышал о Викторе Орбане? Он председатель Венгрии. Венгрия граничит как с Украиной, так и с Россией", – сказал Трамп.

Это уже второй раз за короткое время Трамп ошибочно заявил, что у Венгрии есть граница с РФ.

Напомним:

  • Недавно в октябре на другом предвыборном мероприятии в Нью-Гэмпшире Трамп неправильно назвал Орбана лидером Турции и сказал, что у Орбана есть "фронт" с Россией.
  • Ранее Трамп хвалил Орбана и называл его стиль правления "нелиберальной демократией".
  • Орбан был первым европейским лидером, который поддержал президентскую кампанию Трампа 2016 года. Он также публично поддерживает Трампа в кампании 2024 года и в судебных делах против экс-президента США.

Темы: ТрампВенгрияРосcияграница
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