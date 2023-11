Трамп снова напутал: заявил, что у Венгрии общая граница с Россией

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже не впервые заявляет, что Венгрия и Россия имеют общую границу.

Источник: Трамп на митинге в штате Айова, сообщает "Европейская правда"

Детали: В воскресенье Трамп выступил перед своими сторонниками, поскольку он продолжает свою предвыборную кампанию по борьбе за еще один президентский срок. Однако речь Трампа показала, что он плохо знает географию Восточной Европы.

"Виктор Орбан, кто-то когда-либо слышал о Викторе Орбане? Он председатель Венгрии. Венгрия граничит как с Украиной, так и с Россией", – сказал Трамп.

Это уже второй раз за короткое время Трамп ошибочно заявил, что у Венгрии есть граница с РФ.

Trump claims that Hungary has a border with Russia. pic.twitter.com/3aymBMignn