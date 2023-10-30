Трамп снова напутал: заявил, что у Венгрии общая граница с Россией
Понедельник, 30 октября 2023, 15:01
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже не впервые заявляет, что Венгрия и Россия имеют общую границу.
Источник: Трамп на митинге в штате Айова, сообщает "Европейская правда"
Детали: В воскресенье Трамп выступил перед своими сторонниками, поскольку он продолжает свою предвыборную кампанию по борьбе за еще один президентский срок. Однако речь Трампа показала, что он плохо знает географию Восточной Европы.
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"Виктор Орбан, кто-то когда-либо слышал о Викторе Орбане? Он председатель Венгрии. Венгрия граничит как с Украиной, так и с Россией", – сказал Трамп.
Это уже второй раз за короткое время Трамп ошибочно заявил, что у Венгрии есть граница с РФ.
Trump claims that Hungary has a border with Russia. pic.twitter.com/3aymBMignn— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) October 29, 2023ВИДЕО ДНЯ
Напомним:
- Недавно в октябре на другом предвыборном мероприятии в Нью-Гэмпшире Трамп неправильно назвал Орбана лидером Турции и сказал, что у Орбана есть "фронт" с Россией.
- Ранее Трамп хвалил Орбана и называл его стиль правления "нелиберальной демократией".
- Орбан был первым европейским лидером, который поддержал президентскую кампанию Трампа 2016 года. Он также публично поддерживает Трампа в кампании 2024 года и в судебных делах против экс-президента США.