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В Украине зафиксирован первый случай варианта коронавируса "Пирола" – Минздрав

Ольга ГлущенкоСреда, 8 ноября 2023, 04:32
В Украине зафиксирован первый случай варианта коронавируса Пирола – Минздрав
иллюстративное фото Getty Images

В Ровенской области медики подтвердили первый случай нового субварианта коронавируса варианта Омикрон - "Пирола".

Источник: Минздрав

Дословно: "Выделить случай "Пиролы" удалось благодаря секвенированию - лабораторному исследованию, которое позволяет генетически расшифровать вирус, выявить, какие мутации произошли в геноме вируса".

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Детали: В сообщении Минздрава отмечают, что лабораторно подтвержденный случай нового субварианта коронавируса варианта Омикрон под названием "Пирола" обнаружили в Ровенской области.

Этот вариант ковида обнаружили у 20-летнего мужчины.

В Минздраве напоминают, что новый субвариант вируса (BA.2.86) под названием "Pirola" впервые был зафиксирован летом в Израиле, затем его обнаружили в США, Дании и Великобритании.

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Симптомы субварианта "Пиролы" такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса, возможно раздражение глаз и сыпь.

Темы: Covid-2019коронавирусРовенская область
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