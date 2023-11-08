Немецкое оружие, несмотря на санкции, до сих пор попадает в Россию

Более 7 тысяч единиц гражданского огнестрельного оружия западных производителей и почти восемь миллионов боеприпасов к нему несмотря на санкции попали в Россию с начала ее полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на расследование немецкого медиаресурса Correctiv

Детали: Сообщается, что часть этого оружия используется в войне РФ против Украины.

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Расследователи обратили внимание на один из российских каналов в Telegram, представляющий торговый портал оружия и поставляющий его вагнеровцам, где есть фото с подписью: "Прибыла новая поставка снайперских винтовок". На нем можно увидеть винтовку и инструкции с указанием производителя − немецкой компании Blaser GmbH.

Также сообщается, что с помощью каналов в Telegram можно отследить некоторые другие виды огнестрельного оружия западных производителей − пистолеты австрийского производителя Glock и автоматы типа AR-15.

Авторы расследования отмечают, что в то время как США сейчас строго ограничивают экспорт гражданского огнестрельного оружия, Германия не планирует вводить ограничения, хотя оружие попадает в РФ не напрямую, а через посредников в других государствах.

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В ответ на расследование депутат Бундестага, заместитель председателя парламентской контрольной комиссии от оппозиционной ХДС Родерих Кизеветтер призвал правительство Германии присоединиться к США и также приостановить экспорт гражданского огнестрельного оружия – за исключением поставок в Украину и Израиль.

Ранее в Финляндии арестовали недвижимость российского бизнесмена Бориса Алешина, который является фигурантом санкционного списка ЕС и связан с российской оборонной промышленностью.

Перед этим стало известно, что в Финляндии начинается суд над женщиной, которую обвиняют в приобретении внутри страны компонентов патронов для стрелкового оружия и их контрабанде в Россию.