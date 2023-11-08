Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Немецкое оружие, несмотря на санкции, до сих пор попадает в Россию

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 8 ноября 2023, 11:40
Немецкое оружие, несмотря на санкции, до сих пор попадает в Россию
Автомат AR-15. Фото custom-guns.ru

Более 7 тысяч единиц гражданского огнестрельного оружия западных производителей и почти восемь миллионов боеприпасов к нему несмотря на санкции попали в Россию с начала ее полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на расследование немецкого медиаресурса Correctiv

Детали: Сообщается, что часть этого оружия используется в войне РФ против Украины.

Реклама:

Расследователи обратили внимание на один из российских каналов в Telegram, представляющий торговый портал оружия и поставляющий его вагнеровцам, где есть фото с подписью: "Прибыла новая поставка снайперских винтовок". На нем можно увидеть винтовку и инструкции с указанием производителя − немецкой компании Blaser GmbH.

Также сообщается, что с помощью каналов в Telegram можно отследить некоторые другие виды огнестрельного оружия западных производителей − пистолеты австрийского производителя Glock и автоматы типа AR-15.

Авторы расследования отмечают, что в то время как США сейчас строго ограничивают экспорт гражданского огнестрельного оружия, Германия не планирует вводить ограничения, хотя оружие попадает в РФ не напрямую, а через посредников в других государствах.

ВИДЕО ДНЯ

В ответ на расследование депутат Бундестага, заместитель председателя парламентской контрольной комиссии от оппозиционной ХДС Родерих Кизеветтер призвал правительство Германии присоединиться к США и также приостановить экспорт гражданского огнестрельного оружия – за исключением поставок в Украину и Израиль.

Ранее в Финляндии арестовали недвижимость российского бизнесмена Бориса Алешина, который является фигурантом санкционного списка ЕС и связан с российской оборонной промышленностью.

Перед этим стало известно, что в Финляндии начинается суд над женщиной, которую обвиняют в приобретении внутри страны компонентов патронов для стрелкового оружия и их контрабанде в Россию.

Темы: ГерманияРосcияоружиесанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Южная Корея предупредила, что КНДР может продать России новый тип баллистических ракет

фото Зеленский приехал в Эстонию

Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Все новости...
Германия
Германия разместит в Литве два танковых батальона
Украина надеется дожать Германию на передачу ракет Taurus
Шольц призвал немцев встать на защиту евреев в стране
Последние новости
09:51
Bloomberg: Президент Румынии заинтересовался должностью главы Евросовета
09:44
Беспилотник ночью повредил насосную станцию в российской Калуге
09:32
СМИ: Белый дом поддержал конфискацию активов РФ в пользу Украины
09:22
Доля российского алюминия на складах Великобритании выросла до 90%
09:18
Глава МИД Литвы заявил, что его не пригласили на встречу с Зеленским
09:03
Южная Корея предупредила, что КНДР может продать России новый тип баллистических ракет
08:59
фото Ракетный удар россиян по Харькову: среди пострадавших граждане Турции и Грузии
08:31
Премьер Испании едва не провалил важное голосование в парламенте из-за каталонских союзников
08:24
фото Зеленский приехал в Эстонию
08:16
дополнено от 05:48Оккупанты заявили об атаке украинских БпЛА в 4 российских областях
Все новости...
Реклама: