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Украина надеется дожать Германию на передачу ракет Taurus

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 6 ноября 2023, 13:36

Украина продолжает убеждать Германию в необходимости передачи дальнобойных ракет "Taurus", которые Берлин отказывается поставлять.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Welt, которое цитирует "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel

Прямая речь Кулебы: "Вопрос Taurus для нас еще не закрыт, и мы продолжаем над ним работать".

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Детали: До сих пор немецкое правительство отказывалось от поставок Украине дальнобойного вооружения, аргументируя свой отказ опасениями быть втянутыми в войну с РФ.

Ракеты Taurus имеют дальность полета около 500 километров. Одним из аргументов для отказа в их предоставлении для Берлина является страх удара этими ракетами по территории России.

Этому предшествовало: Немецкий минитр обороны Борис Писториус заявил, что ракеты Taurus вряд ли кардинально повлияют на ситуацию на поле боя в Украине.

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Посол Германии в Украине Мартин Йегер заявил в интервью "Европравде", что правительство в Берлине пока не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Темы: оружиеГерманияКулеба Дмитрийпомощь Украине
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