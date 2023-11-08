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Министр спорта Гутцайт подал в отставку

Станислав ПогориловСреда, 8 ноября 2023, 14:21
Министр спорта Гутцайт подал в отставку
Вадим Гутцайт, фото: УП

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт написал заявление об отставке, оно уже поступило в Верховную Раду.

Источник: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook

Прямая речь: "В Верховную Раду Украины поступило заявление Министра молодежи и спорта Украины Гутцайта В.М. об отставке".

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Детали: По его словам, заявление будет рассмотрено в ближайшее время.

 

Стефанчук выложил скрин заявления - в нем Гутцайт не объясняет причины своего решения.

Что предшествовало: Перед этим руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщал, что на этой неделе парламент уволит одного из министров правительства. Источники УП указывали, что речь идет о министре спорта Гутцайта.

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Темы: отставкаВерховная РадаГУАМ
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