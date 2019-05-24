Сразу же после инаугурации Владимира Зеленского и его первых назначений новых чиновников произойдут выборы нового парламента ЕС, которые в свою очередь приведут к формированию нового руководства Евросоюза в Брюсселе.

Наконец, предстоящие украинские парламентские выборы перестроят большую часть государственной верхушки в Киеве и приведут к фундаментальным изменениям в законодательной, исполнительной и, частично, судебной ветвях власти страны.

Как для новых украинских руководителей, так и для новых западных партнёров Украины, сегодня стоят вопросы:

- С каким именно сочетанием вызовов Украина столкнется в своих внутренних и внешних делах в течение следующих месяцев и лет?

- Какие темы являются наиболее важными для западных дипломатов, политиков, экспертов и журналистов, которые следят за Украиной?

Пять основных и наиболее важных направлений деятельности для Киева и его партнеров на период до 2019-го года и далее можно обобщить под следующими ниже заголовками.

Парламентские выборы, новые партии, правительственная коалиция

В течение следующих месяцев многие международные наблюдатели будут наиболее заинтересованы в теме выборов, парламента и правительства. Среди важнейших вопросы:

Будет ли и каким образом новый президент будет сотрудничать со старым парламентом и правительством до формирования нового правительства после парламентских выборов;

Будут ли эти выборы проводиться в соответствии со старым законодательством или же вступит в силу уже частично утвержденный новый закон о выборах, предусматривающий исключительно пропорциональное представление с открытыми партийными списками;

Когда состоятся парламентские выборы.

Иностранные наблюдатели также задаются вопросом, сколько и какие новые прореформаторские партии будут участвовать в выборах и каков будет состав нового парламента.

Может ли партия Зеленского "Слуга народа" оказаться достаточно сильной, чтобы доминировать или даже сама сформировать новое правительство? А если нет: какие партии сформируют новое коалиционное правительство?

Ключевой вопрос, который многие задают себе, – это то, сколько кадровой преемственности (если она будет налицо) и смены руководства будет в новом правительстве. И конечно: кто будет новым премьер-министром после парламентских выборов?

Внутренние реформы, отношения с МВФ, новая конституция

Среди ключевых вопросов находятся такие практичные и в то же время символичные вопросы следующего характера:

Когда и как начнет работать новый Антикоррупционный суд?

Когда будут реформированы антикоррупционная прокуратура, а также другие антикоррупционные институты?

Могут ли цены на газ для населения измениться при новом президенте?

Будет ли новый президент продолжать сотрудничество с МВФ в прежнем формате? И если да: будет ли финансирование МВФ достаточным для покрытия крупных долгов Украины в ближайшие два года? Сохранит или адаптирует ли МВФ свою нынешнюю политику в отношении Украины?

В течение последних двух лет децентрализация стала одной из самых популярных реформ как в Украине, так и среди иностранных наблюдателей, поэтмоу актуальны следующие вопросы:

Будет ли эта реформа, даже если ее основной промоутер премьер-министр Владимир Гройсман уходит в отставку, продолжаться, как и прежде, или же замедлится, если вообще не будет свернута?

Будет ли продолжающееся объединение общин по-прежнему добровольным или нет?

Может ли территориальная реформа в Украине быть завершена до следующего раунда региональных и местных выборов в октябре 2020-го года?

Более фундаментальный вопрос, который многие задают себе:

Будет ли конституционная реформа?

А если да: когда и что это будет за реформа и как далеко она зайдет?

В частности: может ли и должна ли Украина стать полностью парламентской республикой, возможно, даже со второй палатой или другим дополнительным представительным органом (как предусмотрено в программе "Нового курса" Юлии Тимошенко)?

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Транспортировка и добыча природного газа, "Северный поток-2"

В рамках "газовой темы" ключевым вопросом на ближайшие месяцы станет судьба ныне строящегося "Газпромом" подводного трубопровода "Северный поток-2" через Балтийское море.

Наложат ли США санкции (и, если да, то в каком размере) на партнеров России в ЕС в этом крупном инфраструктурном проекте, таких как немецкие энергетические компании Wintershall и Uniper?

Если Вашингтон примет заметные меры: как именно они повлияют на завершение "Северного потока-2", и как они скажутся на Украине?

Если же "Северный поток – 2" войдет в эксплуатацию, будут ли соответствующие нормативные акты ЕС существенно или только незначительно влиять на использование Россией новой газовой магистрали?

Если "Северный поток-2" начнет работать в полном объеме, условия, на которых он будет работать, приобретут значительную важность. Каким будет в таком случае совокупное влияние "Северного потока-2" и "Турецкого потока" на импорт сибирского газа в ЕС?

Смогут ли быть приняты приемлемые соглашения между Москвой, Брюсселем и Киевом о будущем использовании газотранспортной системы Украины и ее газохранилищ?

Как будет развиваться импорт Украиной (вероятно, все же сибирского) природного газа в ЕС?

Каковы перспективы и объёмы украинских месторождений как традиционных, так и сланцевого газа?

Отношения с ЕС, реализация Соглашения об ассоциации, сотрудничество в рамках ГУАМ

В рамках темы отношений Украины с ЕС и другими странами основной вопрос будет состоять в том, насколько глубоко и быстро будет продолжаться реализация Соглашения об ассоциации в будущем.

Какими будут отношения Украина-ЕС за рамками Соглашения об ассоциации? Наиболее актуальным для нового руководства Киева станет вопрос, как оно сможет привлечь больше прямых иностранных инвестиций из ЕС и других регионов мира.

Менее горячо обсуждаемый, но все же важный вопрос заключается в том, какие более эффективные форматы сотрудничества могут быть разработаны между Украиной и другими странами Восточного партнерства (ВП) ЕС, в первую очередь с Грузией, Азербайджаном и Молдовой, то есть в рамках ГУАМ.

Может ли парламентское сотрудничество ВП и ЕС в рамках EuroNest (Парламентской ассамблеи депутатов Европейского парламента и депутатов из стран Восточного партнерства) быть более полезным в ближайшие годы?

Могут ли такие страны, как Украина и Молдова, стать членами структур восточноевропейских государств ЕС и НАТО, то есть так называемые инициативы трех морей и Бухарестской девятки?

И последний по порядку, но не по значению пункт: есть ли шанс на скорое получение перспективы вступления Украины в ЕС? Насколько реалистично получить официальное обещание ЕС о будущем присоединений Украины, Грузии и Молдовы, когда соответствующие условия ими будут выполнены?

Конфликт на Донбассе, Минские соглашения и Нормандский формат

Пятый и, пожалуй, самый сложный для Украины блок вопросов касается конфликта на Донбассе и его многочисленных сложных аспектов.

Что означает недавно объявленная Россией паспортизация граждан Донбасса для Минских соглашений?

Новому украинскому руководству, в частности, придется решить, сможет ли оно в новых условиях выполнить политические части Минских соглашений – вопрос, вызывающий много споров уже в течении четырёх лет.

Со своей стороны, Франции и Германии также, возможно, придется пересмотреть свои позиции в отношении соглашений между Украиной и Россией 2014 и 2015 годов, тогда спонсируемых ими.

Если Минские соглашения все же будут и дальше основой переговоров: в какой точно последовательности должны быть реализованы часть, касающаяся безопасности, и политическая часть Соглашений?

Если, с другой стороны, Минский процесс утратит актуальность из-за паспортизации и других эскалаций: можно и нужно ли сохранять так называемый Нормандский формат и, если нет, можно ли его изменить?

Украинские политики и дипломаты давно утверждают, что рамки переговоров должны быть изменены, например, на формат группы стран Будапештского меморандума 1994 года, то есть включая Украину, Россию, Великобританию и США, или Женевского совместного заявления 2014 года, то есть Украина, Россия, ЕС и США. Однако проблема с этими и аналогичными предложениями заключается в том, что Москве придется согласиться на такое изменение, что маловероятно на сегодняшний день.

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Если нынешняя патовая ситуация на востоке Украины сохранится, главный вопрос для Украины и Запада заключается в том, можно ли и как, по крайней мере, заморозить конфликт? Можно ли остановить почти ежедневную стрельбу и почти еженедельные убийства?

Если текущая хрупкая ситуация не может быть изменена: каково тогда будущее нынешней Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ? Можно и нужно ли изменить или сохранить ее в ее нынешнем виде?

Если, с другой стороны, Москва меняет свою позицию и соглашается на постепенное разрешение конфликта на Донбассе: когда и как миротворческая миссия и переходная администрация ООН в сегодня оккупированных территориях могут стать реалистичными?

И последнее, но не менее важное: каким может и должен быть подход Украины и Запада к продолжающейся аннексии Крыма Россией?

Некоторым этот список покажется неполным, так как он не включает все важные для Украины вопросы до 2024-го года, то есть до конца срока полномочий ее нового президента. Другие наблюдатели могут рассматривать некоторые из вышеперечисленных вопросов как излишние или даже неуместные.

Тем не менее, длина списка и масштаб проблем этого перечня указывают на то, что должность президента Украины является одной из самых сложных в мире.

Новое руководство Украины будет нуждаться в как можно больших поддержке и советах, которые оно может получить как от украинских политических и гражданских обществ, так и от стран Запада и международных организаций, чтобы успешно пройти этот трудный период.

Андреас Умланд, для УП

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