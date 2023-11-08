Кулеба в Брюсселе призвал послов продолжить поддержку Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках своего визита в Брюссель обратился к участникам конференции послов Бельгии, где призвал их продолжить поддержку Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на выступление Кулебы

Детали: В заключительной части выступления глава украинской дипломатии упомянул три вопроса, в которых бельгийская сторона может поддержать Киев.

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Первый пункт – украинская "формула мира", последняя встреча по которой собрала представителей 66 стран.

"Нам нужно, чтобы к нам присоединились больше африканских, азиатских и южноазиатских стран. Итак, послы тех стран, которые работают в этих регионах, вы можете внести свой вклад в расширение круга стран, которые уже сидят за этим столом, и начать знакомиться с деталями того, чем является "формула мира", – пояснил Кулеба.

Вторым пунктом, который он упомянул, было оружие, а именно дальнейшие договоренности о поставках военной техники и другого оборудования и наращивание их производства.

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"И я действительно считаю, что единственный способ укрепить стратегическую безопасность в Европе – создание общей политики по производству и совместному производству вооружений. Для стран G7, ЕС, стран-кандидатов на вступление в ЕС и всех тех, кто разделяет общие ценности и принципы", – отметил глава МИД.

Третьим пунктом Кулеба указал дипломатическую поддержку резолюций ООН, поскольку влияние Бельгии в Организации Объединенных Наций хорошо известно.

"Я ценю ваше участие и продвижение украинских резолюций и призываю вас продолжать эту поддержку", – сказал министр.

Ранее Дмитрий Кулеба провел встречу с бельгийской коллегой Аджею Лябиб, во время которой было объявлено, что членство Украины в ЕС будет среди приоритетов бельгийского председательства в Совете Евросоюза в первой половине следующего года.