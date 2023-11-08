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Кулеба у Брюсселі закликав послів продовжити підтримку України

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 8 листопада 2023, 22:25
Кулеба у Брюсселі закликав послів продовжити підтримку України
Дмитро Кулеба. Фото - Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в межах свого візиту до Брюсселя звернувся до учасників конференції послів Бельгії, де закликав їх продовжити підтримку України на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на виступ Кулеби 

Деталі: У завершальній частині виступу голова української дипломатії згадав три питання, в яких бельгійська сторона може підтримати Київ.

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Перший пункт – українська "формула миру", остання зустріч щодо якої зібрала представників 66 країн.

"Нам потрібно, щоб до нас приєднались більше африканських, азіатських і південноазіатських країн. Отже, посли тих країн, які працюють у цих регіонах, ви можете зробити свій внесок у розширення кола країн, які вже сидять за цим столом, і почати знайомитися з деталями того, чим є "формула миру", – пояснив Кулеба.

Другим пунктом, який він згадав, була зброя, а саме подальші домовленості про постачання військової техніки та іншого обладнання та нарощування їхнього виробництва.

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"І я справді вважаю, що єдиний спосіб зміцнити стратегічну безпеку в Європі – створення спільної політики щодо виробництва і спільного виробництва озброєнь. Для країн G7, ЄС, країн-кандидатів на вступ до ЄС і всіх тих, хто поділяє спільні цінності та принципи", – зазначив голова МЗС.

Третім пунктом Кулеба вказав дипломатичну підтримку резолюцій ООН, позаяк вплив Бельгії в Організації Об'єднаних Націй добре відомий.

"Я ціную вашу участь і просування українських резолюцій і закликаю вас продовжувати цю підтримку", – сказав міністр.

Раніше Дмитро Кулеба провів зустріч із бельгійською колегою Аджею Лябіб, під час якої було оголошено, що членство України в ЄС буде серед пріоритетів бельгійського головування в Раді Євросоюзу у першій половині наступного року.

Теми: БельгіяКулеба Дмитродопомога Україні
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