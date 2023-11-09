329 украинцам разрешили выехать из Сектора Газа – посол Украины в Израиле
Украина получила разрешения на выезд из Сектора Газа для 329 украинцев.
Источник: "Суспильне" со ссылкой на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука в эфире "Суспильне.Спротив"
Прямая речь: "Мы получили разрешение на 101 человека три дня назад, а позавчера вечером получили дополнительно разрешение еще на 228 человек. То есть мы можем говорить о разрешениях на 329 человек всего. Эти разрешения являются действительными.
Думаю, что мы сможем получить еще несколько разрешений, но небольшое количество, поскольку подавляющее большинство наших заявок рассмотрено израильской стороной и согласовано положительно".
Детали: Как подчеркнул Корнийчук, по оценкам дипломатов, в Секторе Газа может оставаться около украинских 500 граждан, возможно больше. Поскольку они не на учете, с ними нет связи.
Прямая речь: "На нас вышло в целом около 370 человек. К сожалению, с частью этих лиц связь была потеряна, поскольку они не эвакуировались с севера, где продолжаются тяжелые боевые действия. Мы настойчиво просили их это сделать".
Больше деталей: По его словам, подавляющее большинство граждан, которых просили дипломаты, переехали с севера на юг и ждут эвакуации.
На пункте пропуска "Рафах" находится передовая группа. Круглосуточно посменно дежурят украинские дипломаты, военные, которые обеспечивают проход граждан и перевозки их в безопасное место.
По его словам, первые эвакуированные граждане находятся в отеле на Синае между Рафахом и Каиром. Они ожидают отправки в соседнее с Украиной государство. Эвакуационный самолет прибудет, чтобы забрать их бесплатно.
Корнийчук также пояснил, что согласование на эвакуацию дает Израиль и Египет. Из списков изымают лиц, которые имеют причастность к ХАМАСу. Он добавил, что украинские списки "почти не порезаны". В них указаны в основном женщины и дети.
Что предшествовало:
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что из Сектора Газа успешно эвакуировали первую группу из 43 граждан Украины.
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Напомним:
- 12 октября Армия обороны Израиля опубликовала обращение к жителям Газы с призывом эвакуироваться на юг для собственной безопасности.
- КПП Рафах находится на границе между египетским Синайским полуостровом и контролируемой ХАМАСом Газой, на юге анклава.
- 16 октября стало известно, что Египет получил список украинцев для эвакуации.