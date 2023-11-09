329 украинцам разрешили выехать из Сектора Газа – посол Украины в Израиле

Украина получила разрешения на выезд из Сектора Газа для 329 украинцев.

Источник: "Суспильне" со ссылкой на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука в эфире "Суспильне.Спротив"

Прямая речь: "Мы получили разрешение на 101 человека три дня назад, а позавчера вечером получили дополнительно разрешение еще на 228 человек. То есть мы можем говорить о разрешениях на 329 человек всего. Эти разрешения являются действительными.

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Думаю, что мы сможем получить еще несколько разрешений, но небольшое количество, поскольку подавляющее большинство наших заявок рассмотрено израильской стороной и согласовано положительно".

Детали: Как подчеркнул Корнийчук, по оценкам дипломатов, в Секторе Газа может оставаться около украинских 500 граждан, возможно больше. Поскольку они не на учете, с ними нет связи.

Прямая речь: "На нас вышло в целом около 370 человек. К сожалению, с частью этих лиц связь была потеряна, поскольку они не эвакуировались с севера, где продолжаются тяжелые боевые действия. Мы настойчиво просили их это сделать".

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Больше деталей: По его словам, подавляющее большинство граждан, которых просили дипломаты, переехали с севера на юг и ждут эвакуации.

На пункте пропуска "Рафах" находится передовая группа. Круглосуточно посменно дежурят украинские дипломаты, военные, которые обеспечивают проход граждан и перевозки их в безопасное место.

По его словам, первые эвакуированные граждане находятся в отеле на Синае между Рафахом и Каиром. Они ожидают отправки в соседнее с Украиной государство. Эвакуационный самолет прибудет, чтобы забрать их бесплатно.

Корнийчук также пояснил, что согласование на эвакуацию дает Израиль и Египет. Из списков изымают лиц, которые имеют причастность к ХАМАСу. Он добавил, что украинские списки "почти не порезаны". В них указаны в основном женщины и дети.

Что предшествовало:

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из Сектора Газа успешно эвакуировали первую группу из 43 граждан Украины.

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Напомним: