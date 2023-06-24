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Путин позвонил также Токаеву, но тот ответил, что все происходящее − внутреннее дело России

Ирина БалачукСуббота, 24 июня 2023, 13:29
Путин позвонил также Токаеву, но тот ответил, что все происходящее − внутреннее дело России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото из Facebook

Российский диктатор Владимир Путин позвонил президенту Казахстана, чтобы доложить о том, что происходит с РФ, но от ответил, что "это внутренне дело России".

Источник: сайт президента Казахстана

Дословно пресс-служба казахского президента: "Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с Президентом России. Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране.

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Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России".

Детали: Также сообщается, что Токаев заявил, что "конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране" и что это "является основой безопасности общества и его успешного развития".

"Президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации", − подытожили в пресс-службе Токаева.

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Что было раньше: Путин утром 24 июня позвонил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко и рассказал, что происходит в РФ.

Пресс-секретарь российского диктатора также сообщил, что Путин звонил и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.  

Предыстория:

  • Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.
  • 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость". При этом он просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.
  • После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях начали публиковать фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве, как пишут СМИ, обустраивают блокпосты.
  • Пригожин заявил, что его наемники якобы сбили вертолет армии РФ.
  • Утром 24 июня штаб Южного военного округа в российском городе Ростов-на-Дону окружили танки и люди в форме, пока точно неизвестно, кто именно это сделал – военнослужащие армии РФ или наемники ЧВК "Вагнер".
  • Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
  • Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территории столицы ввели режим контртеррористической операции (КТО).
  • В Подмосковье начали перекрывать дороги.
  • Издание Reuters со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило, что наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в российском городе Воронеж.

Темы: КазахстанПутинВагнер
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