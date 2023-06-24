Путин позвонил также Токаеву, но тот ответил, что все происходящее − внутреннее дело России

Российский диктатор Владимир Путин позвонил президенту Казахстана, чтобы доложить о том, что происходит с РФ, но от ответил, что "это внутренне дело России".

Источник: сайт президента Казахстана

Дословно пресс-служба казахского президента: "Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с Президентом России. Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России".

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Детали: Также сообщается, что Токаев заявил, что "конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране" и что это "является основой безопасности общества и его успешного развития".

"Президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации", − подытожили в пресс-службе Токаева.

Что было раньше: Путин утром 24 июня позвонил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко и рассказал, что происходит в РФ.

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Пресс-секретарь российского диктатора также сообщил, что Путин звонил и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.

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