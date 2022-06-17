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Токаев в глаза Путину заявил, что не признает так называемые "республики" в ОРДЛО

Денис КарловскийПятница, 17 июня 2022, 20:17
Токаев в глаза Путину заявил, что не признает так называемые республики в ОРДЛО
президент России Владимир Путин (слева) и президент казахстана кассим-жомарт токаев (справа) на подиуме пмеф-2022. фото: администрация президента казахстана

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев лично при российском президенте Владимире Путине заявил, что не признает "квазигосударственные образования" на Донбассе.

Источник: ответ Токаева на Петербургском международном экономическом форуме на вопрос российской пропагандистки Маргариты Симоньян о войне России против Украины

Прямая речь Токаева: "В целом подсчитали, что если право наций на самоопределение действительно будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Естественно, это будет хаос.

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Поэтому не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. Очевидно, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных объединений, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк (так называемые ДНР и ЛНР – УП)".

Детали: Токаев сидел рядом с российским президентом Владимиром Путиным на подиуме международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Глава РФ ничего не прибавил и не прокомментировал после ответа Токаева.

Симоньян спросила у президента Казахстана, как его страна относится к так называемой "специальной военной операции РФ" в Украине. Токаев сказал, что в Казахстане есть очень разные взгляды на войну России против Украины, потому что в стране существует крепкое гражданское общество.

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В то же время президент Казахстана сказал, что в современном мире возник кризис международного публичного права, обуславливающий нестабильность в отношениях между государствами. По его словам, основной документ, на котором основывается международное право, а именно Устав ООН содержит два взаимно противоречивых принципа. Токаев говорит, что, с одной стороны, международное право предусматривает право наций на самоопределение, а с другой – незыблемость международно признанных границ и территориальной целостности стран-членов ООН.

Казахстан, по его словам, неукоснительно поддерживает принцип незыблемости международно признанных границ.

Предыстория:

  • 15 июня Токаев сказал в прямом эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 24", что Казахстан не будет способствовать России в обходе санкций, а также возмутился тем, что некоторые российские политики ведут агрессивную риторику в отношении Казахстана.
  • Представитель президентской администрации Казахстана 1 апреля заявил, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины и не боится называть российское вторжение в Украину словом "война" вопреки российской официальной пропаганде.
  • 2 апреля президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в котором обсудил ход переговоров между РФ и Украиной и войну.
  • По данным американских журналистов, Россия просила Казахстан присоединиться к российским оккупационным войскам в Украине, однако Казахстан отказал. Перед этим правительство Казахстана заявило, что не признает так называемые "республики" на Донбассе и исключило возможность переброса своих миротворческих сил туда по просьбе РФ.
  • 1 марта, на шестые сутки полномасштабной войны России против Украины, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил свое посредничество в переговорах о перемирии. Он также провел разговор с Путиным и призвал найти компромисс с Украиной.

Темы: КазахстанПутинДНРЛНР
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