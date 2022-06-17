Токаев в глаза Путину заявил, что не признает так называемые "республики" в ОРДЛО

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев лично при российском президенте Владимире Путине заявил, что не признает "квазигосударственные образования" на Донбассе.

Источник: ответ Токаева на Петербургском международном экономическом форуме на вопрос российской пропагандистки Маргариты Симоньян о войне России против Украины

Прямая речь Токаева: "В целом подсчитали, что если право наций на самоопределение действительно будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Естественно, это будет хаос.

Поэтому не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. Очевидно, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных объединений, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк (так называемые ДНР и ЛНР – УП)".

Детали: Токаев сидел рядом с российским президентом Владимиром Путиным на подиуме международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Глава РФ ничего не прибавил и не прокомментировал после ответа Токаева.

Симоньян спросила у президента Казахстана, как его страна относится к так называемой "специальной военной операции РФ" в Украине. Токаев сказал, что в Казахстане есть очень разные взгляды на войну России против Украины, потому что в стране существует крепкое гражданское общество.

В то же время президент Казахстана сказал, что в современном мире возник кризис международного публичного права, обуславливающий нестабильность в отношениях между государствами. По его словам, основной документ, на котором основывается международное право, а именно Устав ООН содержит два взаимно противоречивых принципа. Токаев говорит, что, с одной стороны, международное право предусматривает право наций на самоопределение, а с другой – незыблемость международно признанных границ и территориальной целостности стран-членов ООН.

ВИДЕО ДНЯ

Казахстан, по его словам, неукоснительно поддерживает принцип незыблемости международно признанных границ.

Предыстория: