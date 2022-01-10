Путин придумал Токаеву другое имя, тот не против

Президент РФ Владимир Путин не смог запомнить имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, и на заседании ОДКБ называл его "Кемелом".

Источник: Meduza, видео на YouTube

Детали: Путин во время онлайн-заседания Организации договора о коллективной безопасности выразил поддержку президенту Казахстана — правда, назвал не его имя. Вместо Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, обратившегося к ОДКБ за помощью в связи с протестами в стране, президент России посочувствовал некому "Кемелу Жомартовичу"

"Кемел", по словам Путина, столкнулся с "беспрецедентным вызовом безопасности" Казахстана.

Сам Токаев, также присутствовавший на заседании, промолчал и никак не отреагировал на путаницу с именем.

По информации "Медузы", это уже не первый раз, когда Путин испытывает трудности с именем Токаева. В 2019 году он, высказываясь о смене президента в Казахстане, вспомнил полное имя Назарбаева (Нурсултан Абишевич), а Токаева просто назвал "новым президентом".

Почему это важно: РФ позиционирует ОДКБ как альтернативу НАТО. Эксперты называют ОДКБ структурой, посредством которой Москва управляет соседними странами. Раньше не было прецедентов, чтобы ОДКБ посылала миротворцев в страны-участницы договора.

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