Путин придумал Токаеву другое имя, тот не против
Президент РФ Владимир Путин не смог запомнить имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, и на заседании ОДКБ называл его "Кемелом".
Источник: Meduza, видео на YouTube
Детали: Путин во время онлайн-заседания Организации договора о коллективной безопасности выразил поддержку президенту Казахстана — правда, назвал не его имя. Вместо Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, обратившегося к ОДКБ за помощью в связи с протестами в стране, президент России посочувствовал некому "Кемелу Жомартовичу"
"Кемел", по словам Путина, столкнулся с "беспрецедентным вызовом безопасности" Казахстана.
Сам Токаев, также присутствовавший на заседании, промолчал и никак не отреагировал на путаницу с именем.
По информации "Медузы", это уже не первый раз, когда Путин испытывает трудности с именем Токаева. В 2019 году он, высказываясь о смене президента в Казахстане, вспомнил полное имя Назарбаева (Нурсултан Абишевич), а Токаева просто назвал "новым президентом".
Почему это важно: РФ позиционирует ОДКБ как альтернативу НАТО. Эксперты называют ОДКБ структурой, посредством которой Москва управляет соседними странами. Раньше не было прецедентов, чтобы ОДКБ посылала миротворцев в страны-участницы договора.
Предыстория:
- Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
- МВД Казахстана сообщает о тысячах задержанных людей в результате массовых протестов.
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