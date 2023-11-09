Подросток из Мариуполя, которому вручили в РФ повестку, попросил Зеленского вернуть его домой

Незаконно депортированный из Мариуполя 17-летний Богдан Ермохин, которому в России вручили повестку, обратился к президенту Украины с просьбой вернуть его домой.

Источник: обращение Ермохина, обнародованное его адвокатом Екатериной Бобровской в Facebook

Прямая речь Ермохина: "Я, Ермохин Богдан, нахожусь на территории России и прошу вас, Владимир Александрович помочь мне вернуться домой".

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Детали: В свою очередь адвокат также в обращении к президенту попросила его "личного контроля по возвращению ребенка в Украину".

Что предшествовало: 7 ноября сообщалось, что в России незаконно депортированному из Мариуполя 17-летнему Богдану Ермохину вручили повестку. Родители Богдана умерли, когда ему было 8 лет. Его опекуншей все время была родная сестра.

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Сначала российские военные вывезли Богдана в оккупированный Донецк. А уже в мае 2022 года он оказался в детском санатории в Московской области России.

В июле 2022 года его отдали под опеку ветеранки чеченской войны, россиянки Ирины Рудницкой. После этого парень обратился за помощью к адвокату.

19 ноября Богдану должно исполниться 18 лет. Он уже получил повестку о явке в военкомат Московской области 19 декабря 2023 года.