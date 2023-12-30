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Зеленский призвал правительство и местные власти оказать помощь пострадавшим от обстрелов

Катерина ТищенкоСуббота, 30 декабря 2023, 22:44
Зеленский призвал правительство и местные власти оказать помощь пострадавшим от обстрелов
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что на правительственном и местном уровнях должна быть оказана вся необходимая помощь пострадавшим от российских обстрелов.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня весь день доклады по ликвидации последствий российских ударов. В общем только от вчерашней российской атаки пострадали более 120 наших городов и сел. 39 погибших...

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Очень важно, что была оказана вся необходимая помощь пострадавшим, тем, чьи дома и квартиры повреждены террористами. Это важно отработать и на правительственном, и на местном уровнях".

Детали: Президент также отметил, что за каждый российский удар "будет справедливая ответственность – и политическая, и очень практическая".

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Темы: Зеленскийвойна
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