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Удары россиян по Харьковщине: в Боровой из-под завалов достали 2 погибших

Ирина БалачукВоскресенье, 31 декабря 2023, 09:04
Удары россиян по Харьковщине: в Боровой из-под завалов достали 2 погибших
Последствия российских ударов по Харькову. Фото из Facebook Полиции Харьковщины

В поселке Боровая Харьковской области в результате российских обстрелов погибли два человека − тела 55-летней женщины и 59-летнего мужчины достали из-под завалов дома.

Источник: полиция Харьковской области в Facebook

Прямая речь начальника облуправления полиции Владимира Тимошко: "В Боровой в результате обстрелов погибли 2 мирных жителей − 55-летняя женщина и 59-летний мужчина. Их тела достали из-под завалов полностью разрушенных частных домов".

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Детали: Он добавил, что в Харькове было две волны обстрелов.

Прямая речь Тимошко: "Сначала ракетами (установлено, что в центр города прилетело две ракеты Искандер М, в Индустриальный район − 3 ракеты С300), затем БПЛА Shahed. Ранены 28 человек, в том числе двое детей. Все гражданские.

В домах возникли пожары. Повреждены жилые многоэтажки, магазины, гостиница, кафе, офисные помещения, автомобили. Все профильные службы оперативно прибыли на места попаданий российских ракет и БПЛА".

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Детали: В результате обстрелов в более чем 50 зданиях выбиты окна. По словам Тимошко, полиция взяла их под охрану.

За прошедшие сутки под обстрелами россиян находилась Купянская, Дергачевская, Волчанская территориальные общины. По словам Тимошко, россияне били по мирным населенным пунктам из артиллерии, минометов, применяли авиацию.

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Темы: ХарьковХарьковская областьвойнажертвы
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