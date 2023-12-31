В Белгороде снова включали сирену и насчитали уже 24 жертвы отражения атаки
Российские власти заявили, что количество мирных жителей, погибших в Белгороде в результате "атаки Вооруженных сил Украины" 30 декабря, возросло до 24 человек, а поврежденных зданий зафиксировано более сорока.
Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, ТАСС, РБК
Детали: Утром 31 декабря в Белгороде была снова запущена сирена ракетной опасности, но позже сигнал воздушной тревоги отменили.
Гладков сообщил, что число мирных жителей, погибших в Белгороде якобы из-за обстрела со стороны ВСУ 30 декабря, по состоянию на 08:30 по московскому времени выросло до 24 человек.
Ранее источник "Украинской правды" сообщал, что Силы обороны работали по военным объектам РФ, но в результате работы российской ПВО обломки упали в центре Белгорода.
В оперативных службах ТАСС сообщили, что в результате "ракетного обстрела" повреждения получили 44 здания, включая 33 дома, 3 торговых центра, 4 административных и социальных объекта, также повреждены или уничтожены 50 автомобилей.
В приграничном Бутурлиновском районе Воронежской области из-за обстрела Белгорода отменили все массовые праздничные мероприятия.
Курский губернатор Роман Старовойт призвал жителей своего региона остаться дома и провести время с родными и близкими на новогодних праздниках, а также призвал "к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники" в связи с горем в соседней области.
Предыстория:
- 30 декабря российском Белгороде раздавались взрывы, после работы российской ПВО в центре города упали обломки. Собеседник УП в спецслужбах сообщил, Силы обороны отработали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за "непрофессиональных действий ПВО" России и "спланированных провокаций" обломки упали в центре города.
- По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), запущенные 30 декабря украинские беспилотники, вероятно, поразили многие из намеченных целей в России, об этом может свидетельствовать разница в цифрах: украинцы заявили о более 70 запущенных дронов, россияне сказали о 32 перехваченных.