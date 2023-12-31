В Белгороде снова включали сирену и насчитали уже 24 жертвы отражения атаки

Российские власти заявили, что количество мирных жителей, погибших в Белгороде в результате "атаки Вооруженных сил Украины" 30 декабря, возросло до 24 человек, а поврежденных зданий зафиксировано более сорока.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, ТАСС, РБК

Детали: Утром 31 декабря в Белгороде была снова запущена сирена ракетной опасности, но позже сигнал воздушной тревоги отменили.

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Гладков сообщил, что число мирных жителей, погибших в Белгороде якобы из-за обстрела со стороны ВСУ 30 декабря, по состоянию на 08:30 по московскому времени выросло до 24 человек.

Ранее источник "Украинской правды" сообщал, что Силы обороны работали по военным объектам РФ, но в результате работы российской ПВО обломки упали в центре Белгорода.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что в результате "ракетного обстрела" повреждения получили 44 здания, включая 33 дома, 3 торговых центра, 4 административных и социальных объекта, также повреждены или уничтожены 50 автомобилей.

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В приграничном Бутурлиновском районе Воронежской области из-за обстрела Белгорода отменили все массовые праздничные мероприятия.

Курский губернатор Роман Старовойт призвал жителей своего региона остаться дома и провести время с родными и близкими на новогодних праздниках, а также призвал "к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники" в связи с горем в соседней области.

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