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В Белгороде снова включали сирену и насчитали уже 24 жертвы отражения атаки

Елена РощинаВоскресенье, 31 декабря 2023, 11:14
В Белгороде снова включали сирену и насчитали уже 24 жертвы отражения атаки
Губернатор Вячеслав Гладков, фото из его Telegram

Российские власти заявили, что количество мирных жителей, погибших в Белгороде в результате "атаки Вооруженных сил Украины" 30 декабря, возросло до 24 человек, а поврежденных зданий зафиксировано более сорока. 

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram, ТАСС, РБК

Детали: Утром 31 декабря в Белгороде была снова запущена сирена ракетной опасности, но позже сигнал воздушной тревоги отменили. 

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Гладков сообщил, что число мирных жителей, погибших в Белгороде якобы из-за обстрела со стороны ВСУ 30 декабря, по состоянию на 08:30 по московскому времени выросло до 24 человек. 

Ранее источник "Украинской правды" сообщал, что Силы обороны работали по военным объектам РФ, но в результате работы российской ПВО обломки упали в центре Белгорода.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что в результате "ракетного обстрела" повреждения получили 44 здания, включая 33 дома, 3 торговых центра, 4 административных и социальных объекта, также повреждены или уничтожены 50 автомобилей.

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В приграничном Бутурлиновском районе Воронежской области из-за обстрела Белгорода отменили все массовые праздничные мероприятия.

Курский губернатор Роман Старовойт призвал жителей своего региона остаться дома и провести время с родными и близкими на новогодних праздниках, а также призвал "к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники" в связи с горем в соседней области.

Предыстория:

  • 30 декабря российском Белгороде раздавались взрывы, после работы российской ПВО в центре города упали обломки. Собеседник УП в спецслужбах сообщил, Силы обороны отработали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за "непрофессиональных действий ПВО" России и "спланированных провокаций" обломки упали в центре города.
  • По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), запущенные 30 декабря украинские беспилотники, вероятно, поразили многие из намеченных целей в России, об этом может свидетельствовать разница в цифрах: украинцы заявили о более 70 запущенных дронов, россияне сказали о 32 перехваченных.

Темы: Росcиявойнажертвы
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