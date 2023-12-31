Игнат призвал на Новый год не игнорировать тревогу и забыть о фейерверках и салютах 

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в новогоднюю ночь, если они будут.

Источник: Юрий Игнат в утреннем телемарафоне новостей

Детали: Журналистка спросила Игната, к чему украинцам готовиться в новогоднюю ночь. Он ответил, что даже в праздники надо заботиться о безопасности в первую очередь.

Реклама:

Прямая речь: "К новому году готовиться украинцам, но думать, что собственная безопасность – прежде всего. Нужно понимать, что враг не будет делать никаких поблажек, ни гражданским, ни военным.

Вы видите, как они бьют прямо по центру полуторамиллионного города зенитными ракетами (речь о Харькове – УП). Есть у них ракеты и большего радиуса действия. Мы видели огромную атаку 29 декабря (по Украине).

Поэтому прежде всего (украинцам стоит) – беречь себя, реагировать на сигналы воздушной тревоги. Никаких фейерверков, вы же понимаете. В наше время заниматься салютами – неправильно с любой точки зрения.

ВИДЕО ДНЯ

Ожидать или нет? Враг атакует нас в принципе ежедневно, как "Шахедами", так и ракетами. Поэтому берегите себя, а Воздушные силы и Силы обороны будут делать все, чтобы как можно больше уничтожить этих подонков".