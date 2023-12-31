Одесская ОГА: Россия вывела в Черное море 3 ракетоносителя: уровень угрозы высокий

Россия вывела в Черное море на дежурство 3 надводных ракетоносителя: 2 фрегата и малый ракетный корабль.

Источник: сообщение руководителя Одесской ОГА Олега Кипера

Прямая речь: "Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок. На боевое дежурство в Черном море враг вывел 3 надводных ракетоносителя - 2 фрегата и мрк. Общая готовность к применению - 24 "Калибра".

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Детали: Кипер призвал жителей Одесской области игнорировать сигналы воздушной тревоги и оперативно реагировать.

Что этому предшествовало: Вечером 31 декабря по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в России истребителя МиГ-31 К, который может нести аэробаллистическую ракету "Кинжал".