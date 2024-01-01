Россияне укрыли огнем Херсонщину: из-под завалов достали тело

Российские военные обстреляли село Великанское недалеко от Херсона, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Российская армия обстреляла жилой дом в Велетенском. Под завалами оказались два человека.

Реклама:

73-летняя женщина получила смертельные травмы. Ее тело достали работники ГСЧС из-под уничтоженного дома".

Детали: По его словам, еще одну местную жительницу, 50-ти лет, удалось спасти. Ее госпитализировали с ранением ноги и спины. Пострадавшей оказывается помощь.