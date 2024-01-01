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Россияне укрыли огнем Херсонщину: из-под завалов достали тело

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 1 января 2024, 12:34
Россияне укрыли огнем Херсонщину: из-под завалов достали тело
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Российские военные обстреляли село Великанское недалеко от Херсона, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Российская армия обстреляла жилой дом в Велетенском. Под завалами оказались два человека.

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73-летняя женщина получила смертельные травмы. Ее тело достали работники ГСЧС из-под уничтоженного дома".

Детали: По его словам, еще одну местную жительницу, 50-ти лет, удалось спасти. Ее госпитализировали с ранением ноги и спины. Пострадавшей оказывается помощь.

Темы: Херсонская областьжертвыобстрелвоенные преступления
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