Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW) Кремль использует мифы так называемой "Великой Отечественной войны" для проведения мнимых параллелей с полномасштабным вторжением в Украину.

Источник: ISW

Детали: Попытки Кремля использовать мифы так называемой "Великой Отечественной войны" (Второй мировой войны – ред.) для подготовки российской общественности к длительной войне в Украине противоречит нынешнему уровню мобилизации в России и риторическим попыткам президента России Владимира Путина заверить россиян, что война не будет иметь долговременных внутренних последствий.

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В отчете напоминают, что российское издание "Фонтанка" опубликовало интервью с председателем комитета по обороне Государственной думы России Андреем Картаполовым 9 января, в котором он заявил, что даже в "победные 1944-1945 годы" советские войска сталкивались с трудностями, что побудило интервьюера спросить Картаполова, не находится ли Россия сейчас, образно говоря, в 1944-1945 годах (то есть на пороге завершения войны в Украине - ред.).

Аналитики отмечают: Картаполов попытался расширить ложную аналогию между борьбой Советского Союза против нацистской Германии и неспровоцированным вторжением России в Украину, утверждая, что Россия сейчас, образно говоря, где-то в декабре 1943 года и переходит в 1944 год.

При этом напоминают, что советские военные начали серию успешных наступательных операций после оборонительной победы в битве на Курской дуге в июле 1943 года и к декабрю 1943 года вышли на берега Днепра и Киева в Украине.

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Картаполов же объяснил свою логику, утверждая, что украинские войска потерпели неудачу летом 2023 года в контрнаступлении в Запорожской области так же, как нацистская Германия понесла потери в боях в 1943 году.

В отчете пришли к выводу: аналогия Картаполова имеет мало смысла, особенно учитывая тот факт, что российские войска не добились заметных успехов за последние месяцы.

Интервьюер спросил Картаполова, означает ли его аналогия, что война России в Украине закончится в 2024 году, что заставило российского чиновника признать, что войну России в Украине и Вторую мировую войну нельзя буквально сравнивать.

Картаполов, тем не менее, и дальше использовал аллюзии на Вторую мировую войну, чтобы утверждать, что российские военные будут продолжать войну в Украине, пока не установят "флаг над Рейхстагом" (то есть, до полной победы в Украине, которая бы отвечала всем максималистским целям Путина – ред.)

В обзоре добавляют: постоянные отсылки Кремля на Вторую мировую войну частично призваны создать совершенно ложное впечатление, что сегодняшняя Россия может смести своих врагов, полагаясь на массу подавляющего количества живой силы и техники, как это якобы сделала Красная армия с нацистской Германией.

Ключевые выводы ISW за 10 января: