СМИ: Беспилотники ночью добрались до авиабазы "Энгельс" в России

Спутниковый снимок авиабазы в Энгельсе в Саратовской области, Reuters

Ночью на территорию военного аэродрома "Энгельс 2" в Саратовской области РФ упали два сбитых беспилотника.

Источник: Telegram-канал Astra, Минобороны РФ, губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин

Детали: Министерство обороны России утром заявило, что ночью над Саратовской областью был сбит украинский беспилотник. Других подробностей в ведомстве не сообщили.

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что дрон был сбит над территорией Энгельсского района. По его словам, никто не пострадал.

По информации Telegram-канала Astra, два беспилотника были сбиты и упали именно на территорию военного аэродрома "Энгельс 2". О последствиях неизвестно.

Справочно: На аэродроме "Энгельс" размещается стратегическая авиация РФ. Эта авиабаза неоднократно подвергалась атакам.

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