СМИ: Беспилотники ночью добрались до авиабазы "Энгельс" в России
Ночью на территорию военного аэродрома "Энгельс 2" в Саратовской области РФ упали два сбитых беспилотника.
Источник: Telegram-канал Astra, Минобороны РФ, губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин
Детали: Министерство обороны России утром заявило, что ночью над Саратовской областью был сбит украинский беспилотник. Других подробностей в ведомстве не сообщили.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что дрон был сбит над территорией Энгельсского района. По его словам, никто не пострадал.
По информации Telegram-канала Astra, два беспилотника были сбиты и упали именно на территорию военного аэродрома "Энгельс 2". О последствиях неизвестно.
Справочно: На аэродроме "Энгельс" размещается стратегическая авиация РФ. Эта авиабаза неоднократно подвергалась атакам.
Что предшествовало:
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- 5 декабря на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека, на аэродроме в Энгельсе в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики.
- 26 декабря в российском Энгельсе слышали взрывы, была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что есть пострадавшие. Позже российское Минобороны подтвердило информацию о трех погибших в результате пожара военных.