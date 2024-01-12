Госдеп: Соединенные Штаты ввели санкции из-за поставок России баллистических ракет КНДР

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил о введении санкций против трех организаций из России и одного физического лица, причастных к передаче и испытанию баллистических ракет Северной Кореи для использования их Российской Федерацией в войне против Украины.

Источник: Блинкен, которого цитирует "Европейская правда"

Детали: По его словам, США продолжают внимательно следить за любой поддержкой, которую Россия предоставляет КНДР в обмен на это оружие, и будут использовать все имеющиеся инструменты для выявления и разоблачения физических и юридических лиц, причастных к передаче оружия между КНДР и РФ.

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Прямая речь: "Мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры. Передача КНДР баллистических ракет России поддерживает российскую захватническую войну, увеличивает страдания украинского народа и подрывает глобальный режим нераспространения"

Что предшествовало: Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что предварительная экспертиза подтверждает использование Россией ракет из Северной Кореи во время одного из последних обстрелов Украины.

Перед этим США с почти полусотней стран осудили передачу Северной Кореей оружия России, в частности то, что северокорейскими ракетами в начале года нанесли удар по Украине.

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В Белом доме параллельно заявили, что во время недавних атак против Украины Россия снова запустила несколько баллистических ракет, полученных из Северной Кореи.

На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что у США есть доказательства получения Россией баллистических ракет из Северной Кореи и их запуска по Украине