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Кризис в Красном море остановил компанию Маска в Германии

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 12 января 2024, 11:43
Кризис в Красном море остановил компанию Маска в Германии
Фото с pixabay.com

Производитель электрокаров Tesla Илона Маска приостановит производство большинства авто на своем заводе вблизи столицы Германии Берлина на 2 недели из-за атак на Красном море.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW, которое цитирует заявление компании

Дословно из заявления: "Из-за нехватки компонентов мы вынуждены приостановить производство на заводе Gigafactory в Берлине-Бранденбурге в период с 29 января по 11 февраля, за исключением нескольких участков".

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Детали: Производитель объяснил, что дефицит компонентов возник из-за изменения судоходных маршрутов, поскольку поддерживаемые Ираном боевики-хуситы атакуют корабли в Красном море в знак солидарности с палестинской исламистской группировкой ХАМАС, которая воюет с Израилем в секторе Газа.

Компания также отметила, что вооруженные конфликты в Красном море и связанные с ними изменения транспортных маршрутов между Европой и Азией через мыс Доброй Надежды также влияют на производство в общине Грюнгайде в земле Бранденбург.

Сообщается, что значительно более длинное время транспортировки создает пробел в цепочках поставок.

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Издание пишет, что Tesla стала первой компанией, которая объявила о перерыве в производстве из-за ситуации в Красном море.

Многие компании, в частности второй по объему продаж автопроизводитель Китая Geely, и шведская компания по производству мебели для дома Ikea, предупредили о задержках с поставками.

Нападения боевиков-хуситов заставили ведущие мировые судоходные компании избегать Суэцкого канала − самого быстрого морского пути из Азии в Европу, на который приходится около 12% мирового морского трафика.

Судоходные гиганты, такие как Maersk и Hapag-Lloyd, отправляют свои суда в более длинные и дорогие маршруты вокруг южноафриканского мыса Доброй Надежды, что добавляет около 10 дней к путешествию из Азии в Северную Европу и стоит около одного миллиона долларов (910 тысяч евро) дополнительного топлива.

Предыстория:

  • В ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.
  • Это произошло после того, как во вторник хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабли в Красном море.
  • Как известно, за последние месяцы торговые суда под флагами разных стран неоднократно попадали под обстрелы и подвергались непосредственным нападениям боевиков-хуситов, действующих с территории Йемена.
  • В ответ США объявили миссию с участием 10 союзников для защиты торгового судоходства.

Темы: МаскавтоГермания
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