Politico: На следующей неделе Конгресс США во второй раз может принять временный проект финансирования правительства

Проект продолжения финансирования работы правительства США до марта на следующей неделе может принять Конгресс США.

Источник: Politico со ссылкой на источники

Детали: Конгресс готовит этот план финансирования на фоне угрозы шатдауна.

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Лидеры Палаты представителей и Сената поддерживают временный план финансирования, несмотря на то, что спикер Майк Джонсон ранее отверг идею еще одного краткосрочного продолжения финансирования.

По словам источника, в соответствии с новым планом, финансирование некоторых федеральных агентств закончится 1 марта, тогда как финансирование других продлится до 8 марта.

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