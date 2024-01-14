Politico: На следующей неделе Конгресс США во второй раз может принять временный проект финансирования правительства
Воскресенье, 14 января 2024, 01:15
Проект продолжения финансирования работы правительства США до марта на следующей неделе может принять Конгресс США.
Источник: Politico со ссылкой на источники
Детали: Конгресс готовит этот план финансирования на фоне угрозы шатдауна.
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Лидеры Палаты представителей и Сената поддерживают временный план финансирования, несмотря на то, что спикер Майк Джонсон ранее отверг идею еще одного краткосрочного продолжения финансирования.
По словам источника, в соответствии с новым планом, финансирование некоторых федеральных агентств закончится 1 марта, тогда как финансирование других продлится до 8 марта.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 15 ноября Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства без денег для Украины
- Законопроект предусматривает продолжение финансирования до 19 января приоритетных направлений. Остальное правительство будут финансировать до 2 февраля.
- Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине. 11,8 миллиарда долларов – это часть из этого пакета помощи, направленная на бюджетную поддержку.
- Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.