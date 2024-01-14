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Politico: На следующей неделе Конгресс США во второй раз может принять временный проект финансирования правительства

Алена ИвашкивВоскресенье, 14 января 2024, 01:15
Politico: На следующей неделе Конгресс США во второй раз может принять временный проект финансирования правительства
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ GETTY IMAGES

Проект продолжения финансирования работы правительства США до марта на следующей неделе может принять Конгресс США. 

Источник: Politico со ссылкой на источники

Детали: Конгресс готовит этот план финансирования на фоне угрозы шатдауна.

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Лидеры Палаты представителей и Сената поддерживают временный план финансирования, несмотря на то, что спикер Майк Джонсон ранее отверг идею еще одного краткосрочного продолжения финансирования.

По словам источника, в соответствии с новым планом, финансирование некоторых федеральных агентств закончится 1 марта, тогда как финансирование других продлится до 8 марта.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 ноября Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства без денег для Украины
  • Законопроект предусматривает продолжение финансирования до 19 января приоритетных направлений. Остальное правительство будут финансировать до 2 февраля. 
  • Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине. 11,8 миллиарда долларов – это часть из этого пакета помощи, направленная на бюджетную поддержку.
  • Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.

Темы: США
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