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Россияне производят в месяц около 115-130 стратегических ракет – Скибицкий

Алена МазуренкоПонедельник, 15 января 2024, 13:15
Россияне производят в месяц около 115-130 стратегических ракет – Скибицкий
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГУР ВАДИМ СКИБИЦКИЙ. ФОТО МЕДИАЦЕНТРА "УКРАИНА - УКРИНФОРМ"

Заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий рассказал, что оккупанты производят в месяц около 115-130 стратегических ракет и примерно столько же ракет оперативно-тактического класса (вроде Х-31, Х-59).

Источник: генерал-майор заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "Они не смогли существенно нарастить эти объемы. Сейчас максимальные показатели остаются такими же - это около 115-130 стратегических ракет. Однако они могут отличаться в зависимости от месяца. Уровень производства зависит от загрузки мощностей, от комплектующих, ведь очень много деталей - у тех же Х-101, "Кинжала", "Калибра" - иностранного производства".

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Россия много потеряла именно за счет того, что ее предприятия, которые занимались поставками комплектующих, находятся под международными санкциями. А своими аналогами она не может покрыть собственные потребности. Опять же, например, в декабре они вообще не производили некоторые виды ракет - был нулевой показатель - как плановый, так и фактический".

Детали: По словам Скибицкого, сейчас Россия пытается держать определенный стратегический резерв. Как правило, это около 30% от тех запасов, которые у них есть.

В частности, с середины сентября россияне не применяли ни Х-101, ни "Калибр": "Происходило накопление этих ракет".

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Что касается выпущенных крылатых ракет, то представитель ГУР рассказал, что во время атак фиксировались изделия III, IV квартала выпуска: "Это еще раз свидетельствует о том, что у них запасы не очень большие, и то, что производится, сразу применяется против нашего государства".

Кроме того, россияне произведут около 100-115 оперативно-тактического класса (вроде Х-31, Х-59 и т.д.).

По его словам, оккупанты производят всю линейку - Х-31, Х-35, Х-29, Х-59, эти ракеты производятся в основном из российских комплектующих: "Это ракета совсем другого класса - она не стратегическая. Это управляемые авиационные ракеты. Соответственно, и цели, для которых они могут применяться, тоже другие. Эти ракеты - Х-31 и Х-59 - направлены прежде всего на средства противовоздушной обороны, на наши радиолокационные станции, которые необходимо поразить врагу перед или во время нанесения массированных ударов".

Напомним:

  • В январе появилась информация, что Россия начала применять ракеты, которые покупает у КНДР.
  • Украинские следователи получили первые предварительные доказательства того, что Россия могла использовать ракеты производства КНДР при обстреле Харькова 2 января.
  • Скибицкий рассказал, что сейчас в Украине нет доказательной базы о наличии в России ракет, которые поставляет Северная Корея, но в ГУР точно знают о существовании таких соглашений.
  • Главное управление разведки Минобороны Украины не фиксирует увеличения производственных возможностей России в изготовлении ракет, однако констатирует, что РФ сохраняет возможность использовать эти ракеты для массированных обстрелов Украины.

Темы: разведкаРосcияракетный удар
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