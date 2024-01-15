Зеленский прилетел в Швейцарию, где примет участие в Давосском форуме

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл с рабочим визитом в Швейцарию, где он примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет ряд двусторонних встреч.

Источник: глава швейцарской дипломатии Игнацио Кассис в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Он опубликовал фото встречи с Зеленским в аэропорту и слова поздравлений.

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Benvenuto in Svizzera, Signor Presidente

Willkommen in der Schweiz, Herr Präsident

Bienvenue en Suisse, Monsieur le Président

Вітаємо у Швейцарії, пане Президенте@ZelenskyyUa 🇨🇭🤝🇺🇦 pic.twitter.com/7ycRkjTIGH — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) January 15, 2024

Сам Зеленский в Twitter (X) подтвердил, что прибыл в Швейцарию. По его словам, он будет говорить о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины.

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"В Давосе проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины", – написал президент.

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