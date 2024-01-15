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Зеленский прилетел в Швейцарию, где примет участие в Давосском форуме

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 15 января 2024, 14:15
Зеленский прилетел в Швейцарию, где примет участие в Давосском форуме
Игнацио Кассис, Владимир Зеленский, фото: соцсеть Х

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл с рабочим визитом в Швейцарию, где он примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет ряд двусторонних встреч.

Источник: глава швейцарской дипломатии Игнацио Кассис в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Он опубликовал фото встречи с Зеленским в аэропорту и слова поздравлений.

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Сам Зеленский в Twitter (X) подтвердил, что прибыл в Швейцарию. По его словам, он будет говорить о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины.

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"В Давосе проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины", – написал президент.

Что предшествовало:

  • Перед этим в Офисе президента Украины сообщали, что в рамках визита в Швейцарию Зеленский встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом.
  • Кроме того, он примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет ряд двусторонних встреч – в частности, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
  • Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе анонсировали, что Зеленский примет участие в одном из мероприятий 16 января.
  • Зеленский выступит со специальной речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".

Темы: ЗеленскийШвейцария
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