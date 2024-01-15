В Карпатах пропал турист из Франции, который хотел подняться на Говерлу

В Карпатах ищут гражданина Франции, который последний раз выходил на связь 3 января.

Источник: сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "12 января спасатели получили сообщение от представителя посольства Франции о том, что гражданин Франции в период с 3 по 6 января планировал совершить восхождение от пгт. Ворохта, урочища Завоеля до горы Говерла и путешествовать по Карпатам в направлении города Рахов Закарпатской области.

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Последний раз он выходил на связь 3 января".

Детали: Спасатели говорят, что иностранец свой маршрут у них не регистрировал. Поисковые работы продолжаются.