Зеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Президент Владимир Зеленский в швейцарском Давосе на полях Всемирного экономического форума встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Детали: По словам Зеленского, с генсеком НАТО они обсудили ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и дальнейшее усиление украинской системы ПВО.

Президент проинформировал о массированных российских обстрелах украинских городов и общин, которые произошли в последнее время.

Кроме того, на встрече речь шла о подготовке следующего саммита НАТО в Вашингтоне.

