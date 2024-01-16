Зеленский в Давосе встретился со Столтенбергом
Президент Владимир Зеленский в швейцарском Давосе на полях Всемирного экономического форума встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Источник: Владимир Зеленский в соцсетях и Офис президента Украины, которых цитирует "Европейская правда"
Детали: По словам Зеленского, с генсеком НАТО они обсудили ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и дальнейшее усиление украинской системы ПВО.
Президент проинформировал о массированных российских обстрелах украинских городов и общин, которые произошли в последнее время.
Кроме того, на встрече речь шла о подготовке следующего саммита НАТО в Вашингтоне.
I met with NATO Secretary General @JensStoltenberg in Davos to thank the Alliance for its steadfast support.
We discussed the situation on the front lines. I informed the Secretary General of Russia's recent mass air strikes and emphasized the need to further strengthen… pic.twitter.com/yXkPgSpPel— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2024ВИДЕО ДНЯ
По информации Офиса президента Украины, Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает на Вашингтонском саммите принятия решений, которые приблизят ее членство в НАТО.
Также была отмечена важность подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией в рамках совместной декларации G7, принятой на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе.
Зеленский поблагодарил генерального секретаря НАТО за устойчивую поддержку со стороны Альянса в защите от российского вторжения.
Напомним: Президент Украины 15 января прибыл в Швейцарию и уже провел переговоры с президентом страны Виолой Амхерд. После встречи Амхерд подтвердила намерения страны организовать мирную конференцию по Украине на самом высоком уровне.
Во вторник 16 января Зеленский встретится с главой Еврокомиссии и выступит со специальной речью на Всемирном экономическом форуме.