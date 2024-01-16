Зеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг в Давосе, фото Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский в швейцарском Давосе на полях Всемирного экономического форума встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Источник: Владимир Зеленский в соцсетях и Офис президента Украины, которых цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам Зеленского, с генсеком НАТО они обсудили ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и дальнейшее усиление украинской системы ПВО.

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Президент проинформировал о массированных российских обстрелах украинских городов и общин, которые произошли в последнее время.

Кроме того, на встрече речь шла о подготовке следующего саммита НАТО в Вашингтоне.

I met with NATO Secretary General @JensStoltenberg in Davos to thank the Alliance for its steadfast support.



We discussed the situation on the front lines. I informed the Secretary General of Russia's recent mass air strikes and emphasized the need to further strengthen… pic.twitter.com/yXkPgSpPel ВИДЕО ДНЯ January 16, 2024

По информации Офиса президента Украины, Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает на Вашингтонском саммите принятия решений, которые приблизят ее членство в НАТО.

Также была отмечена важность подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией в рамках совместной декларации G7, принятой на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе.

Зеленский поблагодарил генерального секретаря НАТО за устойчивую поддержку со стороны Альянса в защите от российского вторжения.

Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе встретился с Йенсом Столтенбергом Офис президента Украины - president.gov.ua

Напомним: Президент Украины 15 января прибыл в Швейцарию и уже провел переговоры с президентом страны Виолой Амхерд. После встречи Амхерд подтвердила намерения страны организовать мирную конференцию по Украине на самом высоком уровне.

Во вторник 16 января Зеленский встретится с главой Еврокомиссии и выступит со специальной речью на Всемирном экономическом форуме.