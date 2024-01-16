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В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 16 января 2024, 12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
АВДЕЕВКА. ФОТО: ROSPOINT.UKR.NET/DEPOSITPHOTOS

Минобороны Британии оценило российские попытки окружить Авдеевку и прогнозирует, что успехи оккупантов в этом районе маловероятны в ближайшее время.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании по российско-украинской войне, "Европейская правда"

Детали: В МО Великобритании отметили, что в течение последней недели ни российские, ни украинские войска не заняли никаких значительных позиций на фронте.

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Несмотря на прогресс, достигнутый в конце декабря 2023 года в захвате Марьинки, Россия не смогла воспользоваться этим и продвинуться ни на запад к Курахову, ни на юг к Новомихайловке.

Окружение Авдеевки, вероятно, остается ключевым направлением российских усилий, однако на сегодня Россия достигла очень ограниченных территориальных успехов за значительную цену как в материальном, так и в человеческом плане.

Северный поселок Степное остается под контролем Украины, что обеспечивает доступ к маршруту снабжения Авдеевки.

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Усилия России по изоляции города маловероятны по крайней мере в течение следующей недели, считают британские обозреватели.

Между тем украинские морские пехотинцы продолжают удерживать плацдарм в Крынках на восточном берегу Днепра, несмотря на попытки России вытеснить их.

Скорее всего, они будут продолжать бороться за эту территорию в течение следующей недели.

Напомним:

  • Накануне британская разведка информировала, что заявления о пополнении российской армии в 2023 году на еще 500 тысяч человек является преувеличением.
  • Также британская разведка проанализировала влияние FPV-дронов на ситуацию на левобережье Херсонской области.

Темы: АвдеевкавойнаВеликобританияразведка
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