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"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Валентина РоманенкоВторник, 16 января 2024, 15:00
Казус Безуглой: Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
фото из Facebook Геращенко Ирины

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отказался ставить в повестку дня постановление об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Источник: народные депутаты Ярослав Железняк и Ирина Геращенко в соцсетях

Прямая речь Геращенко: "Стефанчук отказывается ставить в повестку дня постановление об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя комитета нацбезопасности".

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Детали: По словам нардепа от "Евросолидарности", Безуглая на заседании 16 января была в секторе "ЕС".

Железняк обнародовал видео с заседания, где снова возникли перепалки между депутатами относительно "казуса Безуглой".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая в течение года делала несколько громких заявлений относительно военных и ведения боевых действий. В частности, заявляла, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не предоставил план на следующий год, поэтому военное руководство Украины должно уйти.
  • 5 января комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить нардепа Марьяну Безуглую от должности заместителя председателя комитета. 
  • На заседании Верховной Рады 10 января народные депутаты не смогли внести в повестку дня заседания парламента вопрос увольнения Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
  • 11 января Безуглая сообщила, что написала заявление о выходе из фракции и партии "Слуга народа".

Темы: Верховная РадаСлуга народа
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