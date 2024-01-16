"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отказался ставить в повестку дня постановление об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Источник: народные депутаты Ярослав Железняк и Ирина Геращенко в соцсетях

Прямая речь Геращенко: "Стефанчук отказывается ставить в повестку дня постановление об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя комитета нацбезопасности".

Реклама:

Детали: По словам нардепа от "Евросолидарности", Безуглая на заседании 16 января была в секторе "ЕС".

Железняк обнародовал видео с заседания, где снова возникли перепалки между депутатами относительно "казуса Безуглой".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: