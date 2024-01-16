Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

HIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения

Татьяна ЛозовенкоВторник, 16 января 2024, 14:57
HIMARS упокоил вражеский ЗРК ТОР: в ВСУ показали момент уничтожения
скрин с видео сухопутников

Сухопутные войска обнародовали видео уничтожения российского зенитного-ракетного комплекса "Тор-М2" с помощью РСЗО "HIMARS".

Источник: 43 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила, Сухопутные войска Вооруженных сил Украины 

Дословно: "HIMARS и аэроразведка 43 ОАБр уничтожают российский зенитный ракетный комплекс "ТОР".

Реклама:

Детали: Военные сообщают, что на видео вражеский ЗРК находился на огневой позиции, а затем покинул ее. После этого цель была поражена HIMARS.

Справочно: ЗРК "Тор" – это советский и российский тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

"Тор-М2" может одновременно поражать до четырех целей на расстоянии до 16 километров и на высоте до 10 километров. Боекомплект одной пусковой установки составляет 16 ракет.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: HIMARSВооруженные силыоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Новый законопроект Сената США по помощи Украине: Байден призывает как можно быстрее его принять

Зеленский заявил, что думает о замене Залужного и перезагрузке руководства страной

Эрдоган обсудит с Путиным новый механизм экспорта украинского зерна – МИД Турции

картаНеделя в Украине начнется с дождя и сильного ветра

Украина завоевала первую медаль на ЧМ по водным видам спорта

Зеленский назначил Федорова главой Запорожской ОВА

Все новости...

Читайте УП В Google News

HIMARS
ССО показали, как HIMARS превратил в металлолом российский ЗРК "Оса"
Военные показали, как "Хаймарсом" подбили российский "Бук"
Удар HIMARS по Скадовску: ликвидировали высокопоставленных офицеров России - СМИ
Последние новости
03:34
В России нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8
03:02
Новый законопроект Сената США по помощи Украине: Байден призывает как можно быстрее его принять
02:04
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе баллистики с востока
01:58
видеоЦАХАЛ атаковал командный центр "Хезболлы"
01:08
В Брянской области РФ сбиты два БпЛА – губернатор
00:36
Если США уменьшат помощь Украине, "будет новый геополитический расклад" – Зеленский
00:18
Зеленский: Что касается войны на земле, здесь патовая ситуация, это факт
23:41
Зеленский заявил, что думает о замене Залужного и перезагрузке руководства страной
23:13
Эрдоган обсудит с Путиным новый механизм экспорта украинского зерна – МИД Турции
22:41
Букмекеры прогнозируют Украине самые высокие шансы победить на "Евровидении"
Все новости...
Реклама: