HIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения

Сухопутные войска обнародовали видео уничтожения российского зенитного-ракетного комплекса "Тор-М2" с помощью РСЗО "HIMARS".

Источник: 43 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила, Сухопутные войска Вооруженных сил Украины

Дословно: "HIMARS и аэроразведка 43 ОАБр уничтожают российский зенитный ракетный комплекс "ТОР".

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Детали: Военные сообщают, что на видео вражеский ЗРК находился на огневой позиции, а затем покинул ее. После этого цель была поражена HIMARS.

Справочно: ЗРК "Тор" – это советский и российский тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

"Тор-М2" может одновременно поражать до четырех целей на расстоянии до 16 километров и на высоте до 10 километров. Боекомплект одной пусковой установки составляет 16 ракет.