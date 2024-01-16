"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Руководитель проекта расследований Bihus.Info Денис Бигус записал еще одно видео с реакцией на скрытые съемки, где видно, что его коллеги употребляют запрещенные вещества.

Источник: Bihus.Info

Детали: Бигус заявляет, что после общения с фигурантами видео выяснилось, что за членами редакции Bihus.Info следили около года, а фрагменты перехваченных разговоров смонтировали по нескольким эпизодам, между которыми прошли месяцы.

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По словам журналиста, такое прослушивание и видеонаблюдение в номере, где отдыхали коллеги, является откровенным вмешательством в "глубоко частную жизнь", а герои обнародованного видео, употребляя запрещенные вещества, вредили только себе, но не несли социальной угрозы.

Прямая речь: "То есть, есть основания утверждать, что длительный период за членами команды тупо следят — упрямо, системно и дорого. Я примерно представляю, сколько государственного бабла вбухали в то, чтобы установить камеры в гостиничный номер, в котором были зарегистрированы четыре девушки".

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Детали: Также Бигус отметил, что камеры в номерах загородного комплекса, где члены команды Bihus.Info праздновали корпоратив, установили представители "пока неустановленной службы".

Прямая речь: "Это не выглядит, как спонтанная акция мести за какой-то конкретный материал. Это системное, длительное слежение и преследование для дискредитации работы команды. Работы, которую мы делали годы. И я не знаю, как эта история может дискредитировать наш контент".

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