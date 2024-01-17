Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря

Алена ИвашкивСреда, 17 января 2024, 05:46
В Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
Скриншот видео Сил обороны юга

В ночь на 17 января в Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью, подавляющее большинство упали в море. Дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря. 

Источник: Силы обороны юга Украины в Telegram

Детали: По данным военных, ночью враг атаковал южные регионы ударными дронами типа "Shahed-131/136". В течение почти 3 часов работали подразделения противовоздушной обороны. 

Реклама:

Обломками нескольких сбитых дронов и взрывная волна повредили многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы.

ВИДЕО ДНЯ

По одному дрону уничтожено на Николаевщине и Кировоградщине.

Предыстория:

Темы: Одессавойнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Новый законопроект о мобилизации уже на финальной стадии – источники

Страны ЕС еще не приняли условия Орбана для снятия вето на €50 млрд Украине - СМИ

На финансирование партий Рады выделили 210 миллионов

Кулеба: Орбан не пророссийский, а провенгерский политик

ВСУ поразили радиолокационную станцию оккупантов в Крыму - Стратком

Крупнейший художественный музей Финляндии признал Илью Репина украинцем

Все новости...
Одесса
"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
Последние новости
18:11
Жеваго избежал рассмотрения нового дела по банку "Финансы и Кредит" в суде Лондона
18:04
В РФ опубликовали декларацию Путина: за 6 лет заработал почти 29 млн грн
18:02
Ученые исследовали, как люди научились ходить на двух ногах: помогли черепа обезьян
17:55
Экс-премьер Финляндии Стубб опережает конкурентов на пост президента - опрос
17:52
Новый законопроект о мобилизации уже на финальной стадии – источники
17:43
Volkswagen отложил IPO своего аккумуляторного подразделения: причины
17:40
Страны ЕС еще не приняли условия Орбана для снятия вето на €50 млрд Украине - СМИ
17:40
видеоВ Гвардии наступления появилась десятая бригада – пограничников
17:30
"Утомил сезон размножения": в Шотландии самец японской макаки скрылся из экопарка
17:26
На финансирование партий Рады выделили 210 миллионов
Все новости...
Реклама: