В Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря

В ночь на 17 января в Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью, подавляющее большинство упали в море. Дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря.

Источник: Силы обороны юга Украины в Telegram

Детали: По данным военных, ночью враг атаковал южные регионы ударными дронами типа "Shahed-131/136". В течение почти 3 часов работали подразделения противовоздушной обороны.

Реклама:

Обломками нескольких сбитых дронов и взрывная волна повредили многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы.

17 січня уламками кількох збитих дронів та вибухова хвиля пошкодили багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси. pic.twitter.com/ExOroUoHEN — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2024

ВИДЕО ДНЯ

По одному дрону уничтожено на Николаевщине и Кировоградщине.

Предыстория: