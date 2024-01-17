В Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
В ночь на 17 января в Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью, подавляющее большинство упали в море. Дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря.
Источник: Силы обороны юга Украины в Telegram
Детали: По данным военных, ночью враг атаковал южные регионы ударными дронами типа "Shahed-131/136". В течение почти 3 часов работали подразделения противовоздушной обороны.
Обломками нескольких сбитых дронов и взрывная волна повредили многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы.
17 січня уламками кількох збитих дронів та вибухова хвиля пошкодили багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси. pic.twitter.com/ExOroUoHEN— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2024
По одному дрону уничтожено на Николаевщине и Кировоградщине.
Предыстория:
- В ночь на 17 января в Одессе прогремела серия взрывов. Из-за атаки российских террористов ударными дронами поврежден жилой дом. Зафиксированы возгорания.
- Из пострадавшего дома эвакуированы 130 человек. Трое жителей получили травмы.