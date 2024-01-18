Украина работает над организацией разговора Зеленского и Си Цзиньпина – Кулеба
Четверг, 18 января 2024, 22:12
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стремится организовать телефонный разговор Владимира Зеленского с главой КНР Си Цзиньпином.
Источник: Кулеба в интервью Bloomberg в Давосе
Прямая речь: "Сейчас мы пытаемся, работаем над организацией еще одного телефонного разговора между лидерами Китая и Украины, потому что есть вещи, о которых они могут поговорить, а именно Формула мира, предложенная президентом Зеленским как способ восстановления справедливого и крепкого мира в Украине" .
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Что предшествовало:
- Ранее издание Politico писало, что президент Украины Владимир Зеленский в Швейцарии во время Давосского форума не смог встретиться с премьер-министром КНР Ли Цянем, что может свидетельствовать о нежелании Китая добиваться прекращения полномасштабной войны России против Украины.
- Вместо этого, указывает Politico, Китай принял сторону России, предоставляя ей материалы военного назначения.
- 26 апреля Зеленский провел первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину телефонный разговор с Си Цзиньпином.