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Украина работает над организацией разговора Зеленского и Си Цзиньпина – Кулеба

Татьяна ОлейникЧетверг, 18 января 2024, 22:12
Украина работает над организацией разговора Зеленского и Си Цзиньпина – Кулеба
СИ ЦЗИНЬПИН. ФОТО ИЗ FACEBOOK 习近平 XI JINPING

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стремится организовать телефонный разговор Владимира Зеленского с главой КНР Си Цзиньпином.

Источник: Кулеба в интервью Bloomberg в Давосе

Прямая речь: "Сейчас мы пытаемся, работаем над организацией еще одного телефонного разговора между лидерами Китая и Украины, потому что есть вещи, о которых они могут поговорить, а именно Формула мира, предложенная президентом Зеленским как способ восстановления справедливого и крепкого мира в Украине" .

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Что предшествовало:

  • Ранее издание Politico писало, что президент Украины Владимир Зеленский в Швейцарии во время Давосского форума не смог встретиться с премьер-министром КНР Ли Цянем, что может свидетельствовать о нежелании Китая добиваться прекращения полномасштабной войны России против Украины.
  • Вместо этого, указывает Politico, Китай принял сторону России, предоставляя ей материалы военного назначения.
  • 26 апреля Зеленский провел первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину телефонный разговор с Си Цзиньпином.

Темы: Си ЦзиньпинКитайЗеленскийКулеба Дмитрий
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