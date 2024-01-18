Украина работает над организацией разговора Зеленского и Си Цзиньпина – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стремится организовать телефонный разговор Владимира Зеленского с главой КНР Си Цзиньпином.

Источник: Кулеба в интервью Bloomberg в Давосе

Прямая речь: "Сейчас мы пытаемся, работаем над организацией еще одного телефонного разговора между лидерами Китая и Украины, потому что есть вещи, о которых они могут поговорить, а именно Формула мира, предложенная президентом Зеленским как способ восстановления справедливого и крепкого мира в Украине" .

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