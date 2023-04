Зеленский поговорил с Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Это первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Источник: Зеленский в Twitter, представитель Зеленского Сергей Никифоров в Facebook, Xinhua

Прямая речь: "У меня был длинный и содержательный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином.

Верю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в КНР дадут мощный толчок для развития наших двусторонних отношений".

Детали: Спикер президента Украины сообщил, что Зеленский провел почти часовой телефонный разговор с председателем КНР.

