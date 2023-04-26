Зеленский поговорил с Си Цзиньпином
Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Это первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Источник: Зеленский в Twitter, представитель Зеленского Сергей Никифоров в Facebook, Xinhua
Прямая речь: "У меня был длинный и содержательный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином.
Верю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в КНР дадут мощный толчок для развития наших двусторонних отношений".
Детали: Спикер президента Украины сообщил, что Зеленский провел почти часовой телефонный разговор с председателем КНР.
I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023ВИДЕО ДНЯ
В ОП обещали опубликовать подробности позже.
Сейчас указа о назначении посла Украины в Китае нет на сайте Офиса президента, однако по состоянию на 13 марта 2023 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что подал на рассмотрение президенту кандидатуры послов Украины в Китае, Индии и Бразилии.
Китайское издание Xinhua сообщает, что Си Цзиньпин склонял Зеленского к диалогу и переговорам: "Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из "украинского кризиса" (именно так Китай и китайские СМИ называют вторжение России в Украину - ред.), а в ядерной войне никто не выиграет".
Предыстория:
- 16 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с китайским коллегой Цинь Ганом принципы, на которых можно восстановить мир в Украине.
- 20-22 марта Си Цзиньпин совершил официальный визит в Россию, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Ранее сообщалось, что лидер Китая после встречи с Путиным в Москве планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот разговор будет первым с начала полномасштабной войны России против Украины.
- 24 февраля Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.
- Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов.
- Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине мирным планом, но видит в инициативе положительные вещи.