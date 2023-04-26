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Зеленский поговорил с Си Цзиньпином

Алена МазуренкоСреда, 26 апреля 2023, 14:24
Зеленский поговорил с Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Это первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Источник: Зеленский в Twitter, представитель Зеленского Сергей Никифоров в FacebookXinhua

Прямая речь: "У меня был длинный и содержательный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином.

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Верю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в КНР дадут мощный толчок для развития наших двусторонних отношений".

Детали: Спикер президента Украины сообщил, что Зеленский провел почти часовой телефонный разговор с председателем КНР.

В ОП обещали опубликовать подробности позже.

Сейчас указа о назначении посла Украины в Китае нет на сайте Офиса президента, однако по состоянию на 13 марта 2023 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что подал на рассмотрение президенту кандидатуры послов Украины в Китае, Индии и Бразилии.

Китайское издание Xinhua сообщает, что Си Цзиньпин склонял Зеленского к диалогу и переговорам: "Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из "украинского кризиса" (именно так Китай и китайские СМИ называют вторжение России в Украину - ред.), а в ядерной войне никто не выиграет".

Предыстория:

Темы: Си ЦзиньпинЗеленский
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