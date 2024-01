США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

США нанесли новый удар по объектам хуситов в Йемене на фоне постоянных нападений группировки на международные суда в этом регионе.

Источник: ABCNews со ссылкой на официальных лиц, U.S Central Command в X

Детали: США нанесли удар после того, как в среду беспилотник с контролируемой хуситами территории Йемена в Аденском заливе попал в судно Genco Picardy.

Genco Picardy - сухогруз под флагом Маршалловых островов, принадлежащий и эксплуатируемый США.

В результате этого инцидента никто не пострадал. Сухогруз остается пригодным к плаванию, хотя и получил определенные повреждения.

Позже Центральное командование ВС США подтвердило удары по ракетным установкам хуситов в Йемене.

At approximately 8:30 pm (Sanaa time) Jan. 17, an assessed one-way attack UAS was launched from Houthi controlled areas in Yemen and struck M/V Genco Picardy in the Gulf of Aden. M/V Genco Picardy is a Marshall Islands flagged, U.S. owned and operated bulk carrier ship.



