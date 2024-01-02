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В ряде населенных пунктов Луганщины три недели нет света

Татьяна ОлейникВторник, 2 января 2024, 00:43
В ряде населенных пунктов Луганщины три недели нет света
ФОТО РIXABAY.COM

В ряде временно оккупированных населенных пунктов Луганской области почти три недели отсутствует электроэнергия.

Источник: Луганская ОВА

Дословно: "Почти три недели ждут возобновления электроснабжения жители населенных пунктов рядом с Довжанском. Из-за несостоятельности нормальной организации работы энергетического сектора в так называемой "лнр" после непогоды десятки тысяч человек ждали ремонтных бригад от недели до двух.

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Большинство починили – до следующего раза. Впрочем, несколько сел находятся без света до сих пор".

Детали: Кроме того, местные власти сообщили, что оккупанты открывали огонь вблизи Невского и Белогоровки. Несколько раз россияне попытались штурмовать Макеевку, но были остановлены. Оккупанты использовали авиацию в Серебрянском лесу.

Темы: Луганская областьэлектроэнергияоккупация
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