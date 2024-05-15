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Блинкен сыграл на гитаре в одном из баров Киева

Олег Павлюк, Алена ИвашкивСреда, 15 мая 2024, 00:10
Блинкен сыграл на гитаре в одном из баров Киева
фото: Michael Crowley у X

Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял участие в выступлении местной группы в одном из подземных баров Киева 14 мая, исполнив песню Нила Янга Rockin' in the Free World.

Источник: "Европейская правда", изданию Kyiv Independent эту информацию подтвердили владельцы бара

Детали: На видео, которое распространили в соцсетях вечером во вторник, видно, как Блинкен поет и играет на гитаре вместе с другими музыкантами на сцене.

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Kyiv Independent связался с баром, который подтвердил, что Блинкен играл там раньше, но не смог предоставить больше информации из соображений безопасности.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Госсекретарь США не раз говорил о своей любви к музыке и в прошлом году на одном из официальных мероприятий исполнил кавер на песню Мадди Уотерса Hoochie Coochie Man.
  • Энтони Блинкен начал свой визит в Украину утром 14 мая. У него были запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
  • Во время визита государственный секретарь США в частности раскрыл детали будущего двустороннего соглашения о безопасности с Украиной.

Темы: БлинкенСШАКиев
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