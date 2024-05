Блинкен сыграл на гитаре в одном из баров Киева

Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял участие в выступлении местной группы в одном из подземных баров Киева 14 мая, исполнив песню Нила Янга Rockin' in the Free World.

Источник: "Европейская правда", изданию Kyiv Independent эту информацию подтвердили владельцы бара

Детали: На видео, которое распространили в соцсетях вечером во вторник, видно, как Блинкен поет и играет на гитаре вместе с другими музыкантами на сцене.

In Kyiv, @SecBlinken plays “Rockin’ in the Free World” in a basement club with a Ukrainian band pic.twitter.com/zsZ3BQr2JK