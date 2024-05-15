Блинкен сыграл на гитаре в одном из баров Киева
Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял участие в выступлении местной группы в одном из подземных баров Киева 14 мая, исполнив песню Нила Янга Rockin' in the Free World.
Источник: "Европейская правда", изданию Kyiv Independent эту информацию подтвердили владельцы бара
Детали: На видео, которое распространили в соцсетях вечером во вторник, видно, как Блинкен поет и играет на гитаре вместе с другими музыкантами на сцене.
In Kyiv, @SecBlinken plays “Rockin’ in the Free World” in a basement club with a Ukrainian band pic.twitter.com/zsZ3BQr2JK— Michael Birnbaum (@michaelbirnbaum) May 14, 2024
Kyiv Independent связался с баром, который подтвердил, что Блинкен играл там раньше, но не смог предоставить больше информации из соображений безопасности.
Предыстория:
- Госсекретарь США не раз говорил о своей любви к музыке и в прошлом году на одном из официальных мероприятий исполнил кавер на песню Мадди Уотерса Hoochie Coochie Man.
- Энтони Блинкен начал свой визит в Украину утром 14 мая. У него были запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
- Во время визита государственный секретарь США в частности раскрыл детали будущего двустороннего соглашения о безопасности с Украиной.