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После двух новых массированных ударов России по Украине мир может сделать 5 шагов – Кулеба

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 2 января 2024, 12:14
После двух новых массированных ударов России по Украине мир может сделать 5 шагов – Кулеба
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после очередной массированной ракетной атаки России 2 января ждет реакции и решительных мер западных стран.

Источник: Дмитрий Кулеба в Twitter (Х), "Европейская правда"

Прямая речь Кулебы: "Путин усиливает террор против Украины. Сегодня был нанесен уже второй массированный ракетный удар всего за четыре дня. Повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые и погибшие, в том числе дети.

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Мы ожидаем, что все государства решительно осудят нападение и примут решительные меры". 

Детали: По мнению главы МИД Украины, пять шагов можно сделать уже сейчас:

  • ускорить предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов;
  • предоставить Украине боевые беспилотники всех типов;
  • предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия 300 км+;
  • одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине;
  • изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.

"Террористический режим в Москве должен осознать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Украине", – подчеркнул Кулеба.

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Предыстория:

  • Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах. Также есть попадания в Харькове.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.
  • Посол США в Украине Бриджит Бринк в ответ на новую массированную ракетную атаку РФ утром во вторник, 2 января, заявила о "чрезвычайной важности" поддержать Украину сейчас, чтобы остановить Путина.
  • Из-за новой массированной ракетной атаки РФ по Украине 2 января Польша подняла в небо истребители F-16.

Темы: Кулеба Дмитрийпомощь Украиневойнаракетный удар
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