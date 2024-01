После двух новых массированных ударов России по Украине мир может сделать 5 шагов – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после очередной массированной ракетной атаки России 2 января ждет реакции и решительных мер западных стран.

Источник: Дмитрий Кулеба в Twitter (Х), "Европейская правда"

Прямая речь Кулебы: "Путин усиливает террор против Украины. Сегодня был нанесен уже второй массированный ракетный удар всего за четыре дня. Повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые и погибшие, в том числе дети.

Мы ожидаем, что все государства решительно осудят нападение и примут решительные меры".

Детали: По мнению главы МИД Украины, пять шагов можно сделать уже сейчас:

"Террористический режим в Москве должен осознать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Украине", – подчеркнул Кулеба.

