После двух новых массированных ударов России по Украине мир может сделать 5 шагов – Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после очередной массированной ракетной атаки России 2 января ждет реакции и решительных мер западных стран.
Источник: Дмитрий Кулеба в Twitter (Х), "Европейская правда"
Прямая речь Кулебы: "Путин усиливает террор против Украины. Сегодня был нанесен уже второй массированный ракетный удар всего за четыре дня. Повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые и погибшие, в том числе дети.
Мы ожидаем, что все государства решительно осудят нападение и примут решительные меры".
Детали: По мнению главы МИД Украины, пять шагов можно сделать уже сейчас:
- ускорить предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов;
- предоставить Украине боевые беспилотники всех типов;
- предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия 300 км+;
- одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине;
- изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.
"Террористический режим в Москве должен осознать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Украине", – подчеркнул Кулеба.
Putin escalates terror against Ukraine. Today was already the second mass missile strike in just four days. Civilian infrastructure has been damaged; people, including children, have been injured and killed.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 2, 2024
We expect all states to strongly condemn the attack and take resolute… pic.twitter.com/Yx3JRmzCJL
Предыстория:
- Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах. Также есть попадания в Харькове.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.
- Посол США в Украине Бриджит Бринк в ответ на новую массированную ракетную атаку РФ утром во вторник, 2 января, заявила о "чрезвычайной важности" поддержать Украину сейчас, чтобы остановить Путина.
- Из-за новой массированной ракетной атаки РФ по Украине 2 января Польша подняла в небо истребители F-16.