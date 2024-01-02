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Массированный удар по Украине: 5 погибших, 130 пострадавших, продолжается ликвидация последствий

Станислав ПогориловВторник, 2 января 2024, 18:29
Массированный удар по Украине: 5 погибших, 130 пострадавших, продолжается ликвидация последствий
Фото: ДСНС

В результате массированного удара россиян 2 января, в Украине погибло 5 человек, еще 130 - пострадали, в самом Киеве продолжают ликвидировать пожары.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "Всего в настоящее время в результате атаки по Украине погибли 5 человек, еще 119 - пострадали".

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Детали: Спасатели сообщили, что по состоянию на 16:00 подразделения ГСЧС продолжают ликвидировать пожары по двум адресам в Подольском районе Киева.

 

Также в Харькове продолжаются работы по демонтажу аварийных конструкций жилого дома.

 

Спасатели отметили, что во время массированного обстрела на местах было задействовано более 500 спасателей и 111 единиц техники.

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Обновлено: По состоянию на 17:00 до 127 увеличилось количество пострадавших в целом по Украине. Количество погибших не изменилось.

Обновлено: По состоянию на 18:00 спасатели сообщили о 129 пострадавших. Работы по ликвидации продолжаются в Харькове и столице.

В 18:30 в МВД сообщили о 130 пострадавших в Украине. 61 из них в Харьковской области, 52 в Киеве, 16 в Киевской и 1 в Запорожской областях.

Что предшествовало: 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном целились по столице.

Предыстория:

Темы: ракетный ударУкраинавойна
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