Из депортации вернули юношу, которого россияне вывезли из Мариуполя

Молодого человека, которого россияне вывезли из временно оккупированного Мариуполя в 17-летнем возрасте, вернули в Украину.

Источник: Минреинтеграции

Дословно: "Эта история началась в апреле 2022 года. 17-летний Александр в составе группы, где насчитывался 31 ребенок, был вывезен из временно оккупированного Мариуполя под Москву. Большинство детей из группы были сиротами или лишенными родительской опеки".

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Детали: В канун Нового года в Департамент кризисного реагирования Минреинтеграции обратился общественный деятель, который занимается возвращением детей, после чего Александру удалось вернуть. Сейчас он находится в Киеве.

Пятый из этой группы, кого удалось вернуть.