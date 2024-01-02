Из депортации вернули юношу, которого россияне вывезли из Мариуполя
Вторник, 2 января 2024, 19:24
Молодого человека, которого россияне вывезли из временно оккупированного Мариуполя в 17-летнем возрасте, вернули в Украину.
Источник: Минреинтеграции
Дословно: "Эта история началась в апреле 2022 года. 17-летний Александр в составе группы, где насчитывался 31 ребенок, был вывезен из временно оккупированного Мариуполя под Москву. Большинство детей из группы были сиротами или лишенными родительской опеки".
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Детали: В канун Нового года в Департамент кризисного реагирования Минреинтеграции обратился общественный деятель, который занимается возвращением детей, после чего Александру удалось вернуть. Сейчас он находится в Киеве.
Пятый из этой группы, кого удалось вернуть.