СМИ: В Ливане в результате атаки дрона погиб заместитель лидера ХАМАСа

В пригороде Бейрута в результате атаки дронов погиб заместитель лидера боевиков ХАМАСа Салех аль-Арури.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя ХАМАСа Иззата ар-Ришка

Детали: ХАМАС подтвердил убийство аль-Арури и обвинил в содеянном Израиль.

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"Трусливые убийства, совершенные сионистской оккупацией против лидеров и символов нашего палестинского народа в Палестине и за ее пределами, не смогут сломить волю и непреклонность нашего народа или подорвать продолжение его отважного сопротивления", - говорится в заявлении высокопоставленного представителя ХАМАСа.

На пресс-конференции в ноябре премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что он "поручил Моссаду действовать против руководителей ХАМАСа, где бы они ни находились" после нападения на юг Израиля 7 октября. На той же пресс-конференции министр обороны Йоав Галант заявил, что все лидеры ХАМАСа "живут в долг" и "борьба ведется по всему миру".

57-летний аль-Арури, проживавший в Ливане, был заместителем председателя политбюро ХАМАСа и считался фактическим лидером его военного крыла на Западном берегу реки Иордан.

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Ливанское государственное информационное агентство сообщило, что взрыв, который произошел в пригороде Бейрута, был результатом удара израильского беспилотника по офису ХАМАС в Ливане, в результате которого погибли шесть человек. Израильская армия пока ситуацию не комментировала.

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