СМИ: В Ливане в результате атаки дрона погиб заместитель лидера ХАМАСа
В пригороде Бейрута в результате атаки дронов погиб заместитель лидера боевиков ХАМАСа Салех аль-Арури.
Источник: The Times of Israel со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя ХАМАСа Иззата ар-Ришка
Детали: ХАМАС подтвердил убийство аль-Арури и обвинил в содеянном Израиль.
"Трусливые убийства, совершенные сионистской оккупацией против лидеров и символов нашего палестинского народа в Палестине и за ее пределами, не смогут сломить волю и непреклонность нашего народа или подорвать продолжение его отважного сопротивления", - говорится в заявлении высокопоставленного представителя ХАМАСа.
На пресс-конференции в ноябре премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что он "поручил Моссаду действовать против руководителей ХАМАСа, где бы они ни находились" после нападения на юг Израиля 7 октября. На той же пресс-конференции министр обороны Йоав Галант заявил, что все лидеры ХАМАСа "живут в долг" и "борьба ведется по всему миру".
57-летний аль-Арури, проживавший в Ливане, был заместителем председателя политбюро ХАМАСа и считался фактическим лидером его военного крыла на Западном берегу реки Иордан.
Ливанское государственное информационное агентство сообщило, что взрыв, который произошел в пригороде Бейрута, был результатом удара израильского беспилотника по офису ХАМАС в Ливане, в результате которого погибли шесть человек. Израильская армия пока ситуацию не комментировала.
Предыстория:
- В США считают, что заявление Израиля о постепенном сокращении количества своих войск в Газе свидетельствует о постепенном переходе к фазе войны с меньшей интенсивностью.
- В декабре более 130 сотрудников Министерства нацбезопасности США попросили администрацию президента Джо Байдена призвать к немедленному прекращению огня в Газе.
- Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль рискует потерпеть "стратегическое поражение" в Газе, если не приложит больше усилий для защиты гражданского населения.