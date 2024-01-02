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Треть американцев считает, что Байдена избрали нелегитимно

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 2 января 2024, 20:55
Треть американцев считает, что Байдена избрали нелегитимно
Фото: Getty Images

С конца 2021 года в Соединенных Штатах увеличилось количество тех, кто считает нелегитимным избрание Джо Байдена президентом на выборах в 2020-м.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на последний совместный опрос газеты The Washington Post и Университета Мэриленда

Детали: В предыдущем совместном опросе в декабре 2021 года 69% американцев заявили, что Байдена легитимно избрали на пост президента США. Сейчас этот показатель уменьшился до 62%. Более трети американцев (36%) не признает победу Байдена легитимной.

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Меньше всего в легитимность Байдена-президента верят избиратели Республиканской партии (31%, в декабре 2021 года было 39%). С ними более склонны согласиться избиратели без высшего образования и те, кто получает большую часть информации с телеканала Fox News.

Нескольких участников опроса позже просили объяснить ответы. В обоснование мнения о нелегитимности Байдена как президента они приводили примеры, уже опровергнутые в суде.

Опрос The Washington Post и Университета Мэриленда также показал, что республиканцы больше симпатизируют тем, кто штурмовал Капитолий 6 января 2021 года, и более склонны снять с Дональда Трампа ответственность за те события.

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В более развернутых интервью часть из них объяснила изменение взглядов тем, что штурм Капитолия был якобы спровоцирован правоохранителями для подавления политического инакомыслия.

Избиратели Демократической партии США остаются в основном согласны с тем, что события 6 января 2021 года были насильственной угрозой для демократии, за которую несет ответственность Трамп.

Напомним, что Министерство юстиции США расследует роль экс-президента в штурме Капитолия, а по меньшей мере два штата – Колорадо и Мэн – решили не допустить его к праймериз республиканцев из-за причастности к событиям 6 января, которые они квалифицировали как участие в мятеже.

Больше об этом читайте в статье: Трампа судят по законам Гражданской войны.

Темы: Байденопрос
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